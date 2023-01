Meedoen met de Libelle Leesclub? Zo werkt het!

Iedereen kan gratis mee doen met de Libelle Leesclub. Je dient wel zelf het boek (of e-book) te kopen, maar je kunt het natuurlijk ook lenen in de bibliotheek.

Om gemotiveerd te blijven tijdens het lezen, adviseren we je om (gratis) lid te worden van de Facebook-groep Libelle Leest. Deze Facebook-groep wordt komend jaar een ons ‘clubhonk’. Hierin delen we grappige, fascinerende, interessante weetjes over het boek en de schrijver. Daarnaast is dit dé plek om je mede-clubgenoten beter te leren kennen. En daar kun je aan het einde van de maand stemmen op het volgende boek! Zo heb je zelf invloed op wat we gaan lezen.

Geen Facebook? Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom om mee te doen. Houd Libelle.nl in de gaten, we zullen aan het begin van iedere maand delen welk boek we lezen en aan het einde van de maand laten weten wanneer de bespreking is.

In januari lezen we....

WAT STILTE WIL van Arthur Japin

Het boek gaan over Anna. Zingen is haar grote geluk. Zij heeft de stem, het talent en de ambitie, maar een carrière als zangeres is voor een meisje uit haar milieu eind negentiende eeuw ondenkbaar. Met de opkomst van de vrouwenbeweging, de Palingoproer in de Jordaan en de oprichting van Het Concertgebouw breekt echter een nieuwe tijd aan. Gesterkt door de eigenzinnigheid en vrijheidszin van schrijvers als Kloos, Verwey, Van Eeden en Van Deyssel, in wier entourage zij terechtkomt, durft Anna haar eigen weg te gaan. Zij oefent in stil verweer haar stem en zet, als onafhankelijke vrouw, haar eerste eigen stappen in de muziek en de liefde. Dan blijkt dat zij buiten de macht van haar familie heeft gerekend...

Gedurende deze maand delen we veel leuke ins & outs over het boek in onze Facebook-groep!

Noteer donderdag 26 januari alvast in je agenda. Dan bespreken we ons eerste boek.