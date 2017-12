Elke zit een half jaar na de Libelle Afvalrace bíjna op haar streefgewicht

Tijdens de Libelle Afvalrace volgde Elke van Gog de 80/20 methode, waarbij ze 80% gezond at en 20% zelf mocht invullen. Het was een dieet dat haar uitstekend beviel.

Nu, een half jaar na de afvalrace, is ze nog steeds even enthousiast, zoals je kunt zien in de video. Ze valt op een gezonde manier af, maar mag wél af en toe iets lekkers.

Op vakantie kon Elke eindelijk weer in bikini, vertelt ze over de onderstaande foto’s. “Deze heb ik ook gedeeld met mijn diëtiste Marian van Balanza. Wat was ik trots.”

Nog maar 3 kilo en dan zit Elke op haar streefgewicht. Dat verwacht ze voor april te redden, maar mocht het niet lukken dan is dat ook geen probleem: ze zit hartstikke lekker in haar vel.

Elke in bikini

Elke op vakantie

