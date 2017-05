Wauw: zóveel is Marjanne al afgevallen in haar eerste week

De Amerikaanse Arielle besloot het roer in haar leven eens om te gooien. En wel op een drastische manier.

Ze wilde namelijk helemaal geen suiker meer eten.

Drugs

En dit ging ze 30 dagen volhouden. Makkelijk is het zeker niet, want bedenk je maar eens in hoeveel van onze dagelijkse producten suiker zit (zoals in ketchup). De eerste dagen voelde ze zich fysiek niet al te best: ze was er letterlijk een beetje ziek van, van de suikerdetox. “Voor mij is suiker een drug”, vertelt ze. “Ik wou dat dit een onschuldig grapje was, maar dat is het allesbehalve.”

Verder

De eerste dagen was ze erg moe en had ze constant hoofdpijn. Maar daarna begon ze zich steeds fitter en fitter te voelen. Uiteindelijk verloor ze maar liefst 3 centimeter rondom haar heupen en buik. Ze voelde zich toen juist een stuk energieker en ze had steeds minder behoefte aan ongezonde snacks. “Ik voel me zoals een superster. Echt, ik wil dit blijven volhouden en dan zie ik wel wat er nog meer met mijn lichaam gebeurt.” Op haar voor- en nafoto’s op Instagram kreeg ze in totaal al meer dan 10.000 likes.

LEES OOK:

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram