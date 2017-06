Claudia moet weer wennen aan eten na het Sportvasten

In de vakantieperiode zie je ze wel eens voorbij peddelen; fietsers met volgestouwde tassen en het zweet op het voorhoofd van het tegen de wind in trappen. Met dit beeld voor ogen is het ondenkbaar dat een fietsvakantie heel leuk kan zijn. Toch laten wij je zien dat dit het beste idee is voor deze zomer!

Libelle samen met Niederrhein Tourismus

Lekker buiten

Het grootste voordeel van op de fiets op vakantie gaan is dat je lekker buiten bent. Vooral met een zonnetje aan de hemel is het ultiem genieten. Daarbij ben je ook nog eens lekker in beweging en bepaal je zelf je eigen tempo. Het is een vorm van inspannen en ontspannen tegelijk. Wil je eens iets anders ontdekken dan het Nederlandse fietslandschap? Ga op fietsvakantie in het Duitse Niederrhein. Met meer dan 2.000 km bewegwijzerd fietsroutenetwerk is het een populaire vakantiebestemming.

Goed voor hoofd en hart

In beweging zijn is niet alleen goed voor het hart maar ook lekker voor je hoofd. Zodra je op de fiets stapt springen je zintuigen open en raakt je hoofd leeg. Precies waar je naar op zoek bent op vakantie.

Tip: Iedere eerste zondag van juli vindt de “Niederrheinische Radwandertag” plaats. Het grootste fiets-evenement in haar soort.

Komt allen!

Met z’n tweeën fietsen is geweldig maar je kunt ook meer mensen uitnodigen. Ook gezellig: die ene fietsende vriendin met haar fietsende partner uitnodigen. Je hebt dan vaak wel iemand die fietst in hetzelfde tempo. Met anderen fietsen kan ook een leuke manier zijn om wat andere routes uit te proberen.

Op ontdekkingsreis

Je bent letterlijk dichter bij de natuur. Je komt op verschillende plekken en hebt tijd om dingen te ontdekken. Een echte aanrader: de Niederrheinische natuur. Het uitgestrekte landschap heeft veel te bieden, zoals: fietstochten langs de rivier, het ontdekken van kunstroutes en het opsnuiven van een hoop geschiedenis. Vergeet ook niet een uitstapje te maken naar het Natuurpark Schwalm-Nette. Tussen pittoreske venen, rustige meren en idyllische ooibossen kun je de natuur puur beleven en uitstekend ontspannen. Ook kun je hier heerlijk wandelen!

Iets voor jou?