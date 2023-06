3 wandelingen in de Nederlandse bossen die je het gevoel geven in het buitenland te zijn

Aflevering 4: op pad met een boswachter

In de vierde aflevering van Libelle Luisterloopje gaat Patrick op pad met boswachter Astrid Bennink in het Haagse Bos. Zij leert je op een andere manier naar de wereld te kijken, waardoor je je boswandeling voortaan heel anders zult ervaren. Zo kom je te weten hoe je wilde reeën kunt spotten, waar je op moet letten om een bosuil te zien en waarom het zo leuk is om je eens te verdiepen in de geschiedenis van jouw favoriete bos. Wil je de wandeling beluisteren én meewandelen? De exacte route die Patrick en Astrid bewandelen vind je hier. Maar zo'n boswandeling kun je natuurlijk op heel veel plekken maken. We tippen onze drie favoriete bossen.

In íeder bos is wel iets bijzonders spotten. Toch is het voor de echte bosliefhebbers aan te raden eens te kijken naar de boswachterspaden die vermeld staan op de website van Staatsbosbeheer. Dit zijn voorbedachte routes vol bezienswaardigheden. Je kunt kiezen voor drukke routes, stille routes, lange of korte routes, routes vol natuurhighlights maar ook routes vol culturele bezienswaardigheden.

1. Een wandeling langs de Noordzee

Boswachterspad de Noordzeewandeling is een prachtige, tien kilometer lange route door paars gekleurde heide, heerlijk geurend dennenbos, uitgestrekte open duinen en langs de ruisende zee. Met het gezang van de nachtzwaluwen of het geratel van de rugstreeppad waan je je hier echt in een andere wereld.

2. Natuur vliegt je om de oren in Kuinderbos

Dit uitgestrekte bos wordt niet voor niets Klein Zweden genoemd. Op deze dertien kilometer lange route voel je je echt even alleen op de wereld, en kom je meer natuur tegen dan in de meeste Nederlandse bossen. Wist je dat je op dit wandelstuk wel 80 broedvogels kunt tegenkomen? Ook vliegen er maar liefst 46 libellensoorten om je heen en groeien er 500 soorten planten. En wie weet spot je zelfs de voetsporen van dassen op het modderige pad.

3. Op beverjacht in Hollands Diep

Probeer boswachterspad Oeverlanden Hollands Diep ook eens: een ongerepte natuurwandeling van vijf kilometer, waarbij de beversporen niet te missen zijn. In dit gebied is de natuur veel ongerepter dan op andere plekken in Nederland. Niet gek dus, dat Schotse Hooglanders en zelfs het prachtig helderblauwe ijsvogeltje hier graag vertoeven.

Aflevering 3: op pad met een nachtwandelaar

In deze podcastaflevering wandelen Patrick en Marjolijn in het Vliegenbos in Amsterdam. Tijdens deze wandeling ontdekt Patrick hoe een geheel nieuwe wereld zich ontwaart: eentje die spannend is, maar ook vol verrassing en vertraging zit. Nachtwandelen laat je met een nieuwe blik kijken naar de wereld die je al zo goed kent. Bomen zijn geen losse gedaantes, maar vormen samen bijzondere silhouetten, nachtdieren komen uit hun schuilplaatsen en onder een deken van sterren is de wereld toch net een tikje sprookjesachtiger. Daarbij is nachtwandelen goed voor je gezondheid. Ons bioritme is van slag door onze kunstverlichte wereld. Door je wat vaker voor het slapengaan onder te dompelen in het donker, laat je je lijf weten dat het tijd is voor de ruststand. Je zult beter slapen en rustiger in je hoofd worden. Wie wil dat niet?

Waar maak je zo'n nachtwandeling?

Door te luisteren naar de nieuwste aflevering van onze podcast Libelle Luisterloopje (onderaan deze pagina), kun je via je oren ervaren hoe zo’n nachtwandeling is. Wil je zelf ook een nachtwandeling maken? Dan kun je de route lopen die Patrick en Marjolijn in de podcast wandelen door het Vliegenbos in Amsterdam. Die plattegrond vind je hier. Het Vliegenbos is een klein bos middenin de stad. Het heeft geen verlichting en is ’s nachts toegankelijk, waardoor het ideaal is voor een nachtwandeling. Dat geldt niet voor elk natuurgebied: om de rust van de dieren te waarborgen, zijn veel natuurgebieden ’s nachts gesloten. Toch kun je op verschillende plekken in Nederland bijzondere nachtwandelingen maken die je met een heel nieuwe blik naar de wereld laten kijken. Zo organiseert de Nacht van de Nacht ieder jaar in oktober nachtwandelingen in heel Nederland, maar kun je ook kijken of jouw gemeente dit misschien vaker aanbiedt. Wil je jouw nachtwandeling nog een extra laag geven? Probeer dan eens een van deze drie bijzondere wandelingen.

Zie de zeldzaam zichtbare Melkweg in het Dark Sky Park

In principe kun je in ieder na zonsondergang toegankelijk natuurgebied een nachtwandeling maken. Maar sommige wandelingen zijn nog net even wat specialer dan andere. Zo kun je op Terschelling ’s nachts wandelen in hét Dark Sky Park van Nederland. Dit duingebied is een van de donkerste plekken van Nederland en daardoor een van de weinige locaties in ons land waar je de Melkweg nog kunt zien. Vergaap je aan de duizenden sterren aan de hemel en ervaar hoe magisch én relativerend het is om te zien hoe groots het heelal is. Voor een wandeling in dit park, kijk je hier.

Ga op dierenexcursie in de nacht

Staatsbosbeheer biedt mooie nachtexcursies aan waar je het nachtelijke leven kunt ontdekken. Zo kun je op nachtdierenexcursie gaan in Staphorst, waar je op zoek gaat naar nachtzwaluwen. Of wat dacht je van een vleermuizenzoektocht in Westerschouwen in Zeeland? Kijk hier voor al deze mooie nachtwandelingen.

Kom tot rust tijdens een schemerwandeling

Is een wandeling in het pikkedonker iets te heftig? Misschien is schemeren iets voor jou. Hierbij ga je ’s avonds tijdens de schemering naar buiten en ervaar je bewust hoe de wereld verandert terwijl je zon ondergaat. Wie op internet zoekt op schemerwandelingen in de buurt, krijg opties genoeg. Ervaar hoe de kleuren van de dag vervormen, vervagen en vergaan en merk hoe je ogen langzaam wennen aan het donker. Bijzonder, rustgevend en gezond! Wat zúl je lekker slapen daarna.

Aflevering 2: op pad met een vogelwachter

In deze podcastaflevering wandelen Patrick en Adriaan een route door het Edese Bos, waar zij onder andere de zwarte specht en boompieper spotten. Maar vogelspotten kan op veel meer plekken in Nederland. En dat wil je, want wist je dat vogelspotten ondanks het stoffige imago hartstikke gezond voor je is? Weinig is zo stressverlagend en leuk om tijdens je wandeling te doen. Zeker als je weet wat voor bijzondere vogels je in Nederland kunt tegenkomen. Je kunt zomaar een grote bonte specht, lepelaar en zelfs een ijsvogel tegen het lijf lopen! Wil jij dat ook? Dan wil je híér wandelen.

Vind blauwborstjes in Waverhoek

Volgens vogelwachter Adriaan is ook Waverhoek een prachtige vogelspotomgeving. In dit moerasgebied onder de rook van Amsterdam kun je prachtige rietvogels en blauwborstjes vinden. En zelfs de lepelaar leeft hier!

Spot een zeearend bij de Oostvaardersplassen

Ook de Oostvaardersplassen zijn een wandeling waard. Dit is dé plek waar Adriaan een zeearend spotte en waar zijn liefde voor vogels ontstond. Dit is een mooie route om te bewandelen.

Op ijsvogelsafari in Amersfoort

Met Adriaan zelf kun je op ijsvogelsafari gaan. Ja, gewoon in Nederland kun je deze prachtige felblauwe vogeltjes spotten. De excursie vind je hier.

Aflevering 1: op pad met een stadsecoloog

Wie wat weelderigheid en wilde dieren wil spotten in Nederland, gaat al gauw voor een retourtje middle of nowhere. Dat je echt niet naar de heide, het bos of het Waddengebied hoeft te trekken voor een natuurwandeling, bewijst stadsecoloog Roy Veldhuizen in de eerste aflevering van Libelle Luisterloopje (zie onderaan dit artikel). Roy neemt je al wandelend mee de stad door en vertelt je waarop je moet letten om in eigen stad bijzondere dieren te spotten.

Stadswandeling vol natuur in Amsterdam

In de podcast wandel je met Roy een route door Amsterdam, waar we felgroene halsbandparkieten spotten, op zoek gaan naar de aalscholver, een heel bijzondere plant tegenkomen en zelfs leren hoe we een ringslang in de stad vinden. Een wandeling die absoluut de moeite waard is. Ook naast de hoofdstad zijn er veel plekken waar je een mooie stadswandeling kunt maken vol natuur.

De natuurrijke stadswallen van Gorinchem

Wist je bijvoorbeeld dat je een prachtige groene wandeling kunt maken langs de stadswallen van Gorinchem? Gorinchem is een stad met unieke vestingwerken. De natuur langs de wandelpaden is weelderig: een cirkel van groen rondom het centrum. De route vind je hier. Voor meer groene vestingswandelingen, kijk je hier.

De groene connectie in Rotterdam

In Delfshaven is een ‘groen lint’ door de stad gemaakt. Dit is een wandeling van acht kilometer die langs alle groene initiatieven in de omgeving gaat. Een heerlijke feelgoodwandeling vol natuur. De route vind je hier.

In Rotterdam kun je op stadssafari gaan met dierenliefhebber Gabs Wildebras. In deze video laat hij je een route zien waarop je de ‘Rotterdamse big five’ kunt spotten. Benieuwd? Bekijk de wandeling hier.

Bevers spotten in Utrecht of Noord-Brabant

Hoera! De bever is terug in Nederland. En die kun jij zien. Dit kenmerkende diertje met de platte staart bevindt zich namelijk óók in veel Nederlandse steden in Utrecht en Brabant. Wandel hiervoor in de vroege ochtend of namiddag, als deze dieren op hun actiefst zijn, langs het water. Check bij jouw gemeente of er beverspotwandelingen worden aangeboden.