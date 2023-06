De ultieme wandeltip van een boswachter: zó maak je de grootste kans om reeën te spotten

Aflevering 4: op pad met de boswachter

Waarschijnlijk heb je al vele keren in je leven door het bos gewandeld. Toch laat boswachter Astrid Bennink je in de vierde aflevering van Libelle Luisterloopje met nieuwe ogen naar het bos kijken. Zo geeft ze een heel goede tip voor als je eens wilde reeën wilt spotten.

De ultieme tip om reeën te spotten

Waar de meeste mensen lekker binnen blijven als het regent, is boswachter Astrid juist ook dán in de natuur. En wat blijkt? Regenachtige dagen zijn perfect om reeën te spotten. Dat komt door het getik van de regen op de bladeren. Door dit geluid is het voor reeën moeilijker om te horen dat er een mens aankomt. Daardoor kun je zomaar oog in oog met zo'n bijzonder dier komen te staan. Ga dus vooral eens tijdens een regenbui het bos in.

Daarbij adviseert boswachter Astrid om niet alleen in de zomer, maar ook in de winter een boswandeling te maken. Of om juist eens heel vroeg in de ochtend of laat in de avond het bos te bezoeken. Door een verschil in lichtinval zien de kleuren er heel anders uit. Ook hoor je weer andere vogels kwetteren, en vallen andere planten je op. Zo ervaar je het bos dus eens op een nieuwe manier. Dit geldt overigens niet alleen voor het bos. Wandel ook eens vaker tijdens of net na een hoosbui over het strand, met harde wind over de heide, met zonsondergang in het park. Voel je de natuur? Hoor je de planten meer ruisen dan anders? Hoor je het geluid van vallende glitters als miezerregen op water valt? Zie je andere dieren vliegen? Zo hoeft een wandeling nooit saai te zijn.

Aflevering 3: op pad met de nachtwandelaar

Nachtwandelen: het klinkt misschien spannend of zelfs gevaarlijk, maar wie zich overgeeft aan het donker ontdekt al snel dat de nacht en bron is van verwondering, rust, stilte en vertraging. Schrijver en nachtwandelaar Marjolijn van Heemstra maakt zich in onze kunstverlichte wereld hard voor meer donker en neemt je in de derde aflevering van Libelle Luisterloopje daarom mee met een nachtwandeling. En daar deelt zij een wandeltip die alle soorten wandelingen een nieuwe dimensie kan geven.

Een wandelweetje tijdens je nachtwandeling

Wie in het donker loopt, heeft al gauw de neiging om goed door te stappen. We zijn immers graag in onze gevoelsmatig veilig verlichte wereld. Onderzoek wijst uit dat licht niet altijd garant staat voor meer veiligheid. Maar hoe dan ook is het volgens Marjolijn belangrijk om de behoefte om snel te lopen te weerstaan. Of het nu licht, schemerig of donker is, of je haast hebt of niet: laat het idee van hoe veel stappen je zou moeten zetten eens los en maak van je wandeling geen work-out maar een vertraagmoment. Volgens Marjolijn is slenteren de perfecte manier om meer uit je wandeling te halen. Waarom? Je ziet op deze manier veel meer. Door langzaam te lopen, geef je je blik de tijd om de wereld te observeren en je oren de ruimte om te luisteren naar de geluiden dichtbij en heel ver. Wie weet vind je op die manier iets heel nieuws op dat oude vertrouwde rondje.

Aflevering 2: op pad met de vogelwachter

Vogelspotten is niet alleen hartstikke leuk, maar ook onwijs gezond. Alleen: hoe begin je ermee? In de nieuwste aflevering van Libelle Luisterloopje, onze wandelpodcast, neemt vogelwachter Adriaan je mee op vogelspotwandeling en legt hij de eerste stappen uit. Daarin tipt hij een wel heel handige app voor iedereen die vogels en gefluit wil leren herkennen.

Een wandelweetje tijdens je vogelspotwandeling

Ken je de app Shazam? Een hulpmiddel om de titel van een nummer te vinden als je een leuk liedje hoort? Nou, zoiets bestaat dus ook voor vogelgeluiden. Ja, echt! De app heet Birdnet en werkt eigenlijk precies hetzelfde als de muziekvariant. Hoor je een vogelgeluid dat je niet kunt thuisbrengen? Zet de app aan, neem het op, en op basis van het geluid én het gebied waar je je bevindt, vertelt de app je haarfijn welke vogel jij hoort. Handig toch? Zo leer je in no time de vogels in jouw omgeving kennen.

Aflevering 1: op pad met de stadsecoloog

Voor een wandeling vol dieren en natuur hoef je echt de stad niet uit. Dat bewijst stadsecoloog Roy Veldhuizen wel in de nieuwste aflevering van Libelle Luisterloopje, onze wandelpodcast. In de aflevering neemt hij je mee op een ommetje door de stad en leert hij je waarop je moet letten om fascinerende dieren en planten te spotten tijdens jouw wandeling.

Een wandelweetje tijdens je stadswandeling

Hoe weet je met welke soort je te maken hebt als je een bijzonder plantje of dier spot? Daarvoor heeft Roy een tip. In de rubriek Wandelweetje tipt hij de app ObsIdentify. Die kun je downloaden op je telefoon en gebruiken tijdens je wandeling. Zie je iets wat je niet herkent? ObsIdentify helpt je. Het enige wat je hoeft te doen, is een foto maken van wat je wil identificeren en de app vertelt je waar je naar kijkt en geeft je leuke weetjes over de plant, bloem, boom of het dier in kwestie. Handig, toch?

Meer over Libelle Luisterloopje

Voor meer leuke wandeltips die jou anders laten kijken naar de stad tijdens jouw wandelingen, luister je naar Libelle Luisterloopje. Ben je benieuwd hoe je een slang in de stad kunt spotten? Waar je op moet letten om een ijsvogel in Nederland te zien? Of wil je gewoon wat gezelligheid in je oren tijdens het wandelen? Loop en luister met ons mee.