Vogelspotten maakt net zo gelukkig als loonsverhoging

Een wandeling door het bos, in het park of over het strand vermindert stress, verscherpt onze concentratie en heeft nog veel meer gezondheidsvoordelen. Genoeg redenen om wat meer te wandelen, dus. Maar vogelspotten doet nog een schepje bovenop al die benefits.

Vogelspotten is gezond

Volgens onderzoek van onder andere de Universiteit van Kiel doet het spotten van ten minste veertien verschillende soorten vogels in jouw omgeving al voldoende om geluk te vinden. Sterker nog: je zou er even gelukkig van worden als van het krijgen van loonsverhoging. En dat gewoon gratis! De gelukkigste Europeanen zijn zij die in een omgeving wonen met veel verschillende soorten vogels. Wie had gedacht dat de natuur ons even gelukkig kon maken als geld?

Daarbij is het horen van vogelgeluiden goed voor je brein. Volgens een ander onderzoek vermindert het psychologische stress en aandachtsmoeheid. Even een wandeling door een omgeving met wat gefluit kan je dus kalmer maken en hernieuwde energie geven om de rest van de dag door te komen. Win-win.

Nog meer voordelen

Vogelspotten heeft daarnaast nog allerlei andere voordelen. Omdat je wandelt krijg je meer lichaamsbeweging, je traint je hersenen omdat je continu nieuwe soorten vogels en geluiden leert herkennen en onthouden, je krijgt weer een dosis vitamine D binnen én het is de perfecte manier om in het nu te zijn. Omdat je op zoek bent naar vogels heb je een activiteit tijdens je wandeling die je bij de les houdt en ervoor zorgt dat je minder tijd overhoudt om te piekeren.

Libelle Luisterloopje

Wil jij ook beginnen met vogelspotten? In Libelle's nieuwste podcast Libelle Luisterloopje neemt acteur en presentator Patrick Martens je iedere week mee op wandelingen die je met nieuwe ogen naar je ommetjes doen kijken. Door te wandelen met natuurliefhebbers en experts leer je iedere week tijdens jouw wandeling iets over de natuur en jezelf. Deze week gaat hij op pad met vogelwachter Adriaan Sleeuwenhoek, die je meeneemt op spechtensafari en vogelspotwandeling. Loop en luister lekker mee!

Bron: De Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, de iDiv & de University of Kiel, New York Times.