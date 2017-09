Suna Duijf (46) geeft ouderen op deze manier de avond van hun leven

STerke vrouwen die hun Energie inzetten voor Resultaat.Dat zijn Libelle Sterren. 10 weken lang zet Libelle een STER in het zonnetje, die zelf een bedrijf heeft opgezet waarmee ze de wereld een beetje mooier maken. Deze week: Suna Duijf (46).

Suna zag wat een dansavondje doet met ouderen zodra er muziek van toen wordt gedraaid. Daarom richtte ze het Danspaleis op, om 65-plussers te laten swingen op de platen uit hun jeugd.

Suna: “Van Paradiso tot voetbalkantine: als dj kwam ik op allerlei plekken. ‘Wil je draaien op het feestje van mijn moeder?’, vroeg een vriendin op een dag. Maar wat moest ik draaien voor iemand die 75 jaar werd? Samen met haar moeder maakte ik een selectie. Ik zag hoe er een wereld aan herinneringen voor haar openging. Door muziek! Voor haar verjaardag werd een partyzaal omgetoverd tot oude ballroomzaal. Ik nam mijn plaatjes mee en het was meteen raak: iedereen stond te dansen. Niet alleen de ouderen, ook de kinderen en kleinkinderen deden mee. Hier moet ik wat mee doen, dacht ik.

Het danspaleis

Ik ging naar zorgcentra, sprak met mensen en legde een grote muziekverzameling aan. Zo is vijf jaar geleden Het Danspaleis ontstaan. Inmiddels draaien we met twintig medewerkers en tweehonderd vrijwilligers door heel Nederland in zorgcentra, buurtlocaties en op festivals. Het Danspaleis is een ouderwets gezellige disco voor ouderen, familieleden, buurtgenoten en medewerkers van zorginstellingen. Met een grote bus komen we langs en met onze decorstukken maken we er een mini-evenement van, samen met onze vrijwilligers die de ouderen uitnodigen voor een dansje. Muziek is een ijsbreker, het verbindt en het geeft levensvreugde. Je ziet ontroering en blijdschap op de gezichten, mensen staan op uit hun rolstoel en dansen, wat ze vaak in jaren niet hebben gedaan. Het maakt iedereen zo blij en gelukkig! Nooit draaien we het geijkte repertoire, elk feestje is weer anders. De quickstep, schuifelmuziek, meezingers of big bands: er is zo veel verschillende muziek.

Muziek als medicijn

Sinds vorig jaar draaien we ook bij ouderen die niet in een zorginstelling wonen. We gaan daarvoor naar de mensen thuis voor een ‘praatje en een plaatje’. Daarmee creëren we een Danspaleis op huiskamerniveau. Dansen en je mee laten voeren door muziek werkt als een medicijn. Juist doordat de doelgroepen door elkaar lopen, en ook buurtbewoners, mantelzorgers en medewerkers meedansen, komen we uit ons eigen wereldje en maken we contact met elkaar. Dat is de grootste les die ik hier uit meeneem: hoe belangrijk het is om in beweging te komen en contact te maken. Het Danspaleis maakt de drempel heel laag. ‘O leuk’, zei een dame toen we langskwamen. ‘Wie gaat er dansen?’ ‘U gaat dansen’, zei ik. ‘Nee’, antwoordde ze. Maar ze deed het wel. Je kunt onmogelijk stilzitten als iedereen met elkaar staat te swingen. En we voelen ons er allemaal beter door.”

hetdanspaleis.com

Interview: Laura van der Meer. Beeld: Petra Hoogerbrug