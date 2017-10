Libelle STER-verkiezing, kandidaat 7: Dorine Ruter

STerke vrouwen die hun Energie inzetten voor Resultaat. Dat zijn Libelle Sterren. 10 weken lang zet Libelle een STER in het zonnetje, die zelf een bedrijf heeft opgezet waarmee ze de wereld een beetje mooier maken. Deze week: Dorine Ruter (35).

Dorine Ruter is zakelijk leider bij Hotspot Hutspot in Rotterdam, een initiatief waarbij het gaat om gezond eten, buurtbewoners met elkaar verbinden en werkervaring opdoen.

Dorine: “5 jaar geleden werd een stuk braakliggend terrein in Rotterdam Lombardije veranderd in een moestuin. De bedoeling was om de gezondheid van de jongeren te verbeteren. Van de mooie producten uit de moestuin konden lekkere maaltijden voor de buurt worden gemaakt. Dat was het begin van Hotspot Hutspot, een plek voor jong en oud, waar in de moestuin, de keuken en de bediening wordt gewerkt.”

Hotspot Hutspot

“Sinds begin 2015 werkte ik naast mijn baan een dag in de week op vrijwillige basis bij Hotspot Hutspot om de zakelijke leiding op me te nemen. Maar om echt wat voor elkaar te krijgen, heb ik na een jaar besloten om hier mijn werk van te maken. Al is mijn salaris daardoor gekelderd, het werk dat ik doe, maakt me ontzettend gelukkig. Hotspot Hutspot is een ontmoetingsplek waar buurtgenoten goedkoop en gezond kunnen eten. Tieners kunnen na schooltijd komen mee koken en bedienen in het restaurant. Wijkbewoners en andere gasten krijgen voor maar 8 euro een heerlijk driegangenmenu voorgeschoteld, gemaakt van verse en duurzaam geproduceerde ingrediënten. Wie meer geld heeft, kan een uitgesteld menu doneren, zodat een ander die dat nodig heeft gratis kan aanschuiven. Hotspot Hutspot is heel laagdrempelig omdat we geen zorginstelling zijn. Mensen hoeven niet eerst een papierwinkel in te vullen om een uitgesteld menu te krijgen of om mee te koken.”

Vrijwilligers

“Het kan bestaan dankzij een grote groep vrijwilligers van 15 tot 65 jaar die anders aan de zijlijn van de samenleving staan. Zoals een werkloze bouwvakker die ontdekte dat hij eigenlijk heel blij wordt van koken en nu zijn koksdiploma heeft gehaald. Of een ex-drugsrunner die onze logistiek doet en zich heeft ontpopt tot een van de meest zorgzame en bevlogen jongerenwerkers die je je maar kunt voorstellen. We hebben nu 3 locaties in Rotterdam, en elke week bieden we plek aan 50 tieners en 50 vrijwilligers. Voor de meeste vrijwilligers voelen we als familie. Jongeren, mensen met schulden of ex-verslaafden belandden vaak apathisch thuis op de bank, omdat ze nergens een stageplaats of baan kunnen krijgen. Hier leren ze van elkaar. Bij ons worden ze niet weggemoffeld in een spoelkeuken, ze mogen gewoon achter het fornuis staan. In de keuken doet iedereen zijn best, we zijn er allemaal gelijk en fouten mogen gemaakt worden. In de 5 jaar dat we nu bestaan, was het soms kantje boord of we het financieel rond kregen. Inmiddels staan we zo stevig als een huis en daar ben ik ontzettend trots op. Dit concept werkt, daarom zouden we eigenlijk in elke wijk in Rotterdam en ook in andere steden een vestiging willen oprichten. En we werken aan een nieuw concept: een Hotspot Hutspot hotel, met leerwerkplekken in alle soorten en maten, van schoonmaakploeg tot keukenpersoneel en van klusteam tot portiers. Genoeg werk aan de winkel dus.”

hotspothutspot.nl

Interview: Laura van der Meer. Beeld: Petra Hoogerbrug