Libelle STER-verkiezing kandidaat 7: Fleur Bakker

STerke vrouwen die hun Energie inzetten voor Resultaat. Dat zijn Libelle Sterren. 10 weken lang zet Libelle een STER in het zonnetje, die zelf een bedrijf heeft opgezet waarmee ze de wereld een beetje mooier maken. Deze week: Fleur Bakker (43).

Fleur is oprichter van Refugee Company: een plek waar mensen met een vluchtelingenachtergrond kansen krijgen die ze anders nooit hadden gekregen.

Fleur: “17 jaar lang heb ik projecten in asielzoekerscentra begeleid. Mensen hadden daar soms zo’n uitzichtloos leven. Stel je voor dat je 45 jaar bent en alles hebt: een bedrijf, een huis, een auto. Maar opeens woon je als vluchteling in een vreemd land waar je niemand kent, de taal niet spreekt en geen werk hebt. ‘Ik wil Nederlanders leren kennen, iets bijdragen aan de samenleving’, hoorde ik vaak. In plaats daarvan zaten mensen geïsoleerd in een asielzoekerscentrum of in een wijk met een uitkering. Maanden, soms jaren, gingen zo voorbij.”

Samen

Refugee Company is eigenlijk uit frustratie geboren. Ik wil dat mensen sneller weer een leven kunnen opbouwen. 2 jaar geleden, toen de vluchtelingenstroom uit Syrië zo toenam, organiseerde we met een groep vrienden en 300 vrijwilligers Nederlandse taalles en kinderateliers. Maar er moest méér gebeuren. Mensen die in sporthallen bivakkeerden, werden letterlijk gek. Sommigen dachten aan zelfmoord. Ik regelde dat ze bij bedrijven een dagje konden meedraaien. Zo waren ze even met hun gedachten ergens anders. Toen hebben we Refugee Company opgericht en werden we voor een groot evenement gevraagd om banners te ontwerpen. Met een team van ontwerpers uit Syrië en Eritrea voerden we die klus uit. Het was geweldig om met elkaar iets moois te maken, het samen te doen.

Refugee Company

Refugee Company is een stichting die vluchtelingen gericht helpt door te kijken waar ze staan in het leven en wat ze nodig hebben: een cursus, opleiding of werkervaring. We koppelen vluchtelingen met ons ‘connectors programma’ aan mensen die werkzaam zijn in dezelfde branche. Zo worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe contacten gelegd. Mensen kunnen meelopen op het werk of worden begeleid naar een open dag. Een vaste baan vinden blijft moeilijk, maar de eerste stap is een gevoel van eigenwaarde terugkrijgen. Weer met rechte rug het leven kunnen oppakken. Als maatschappij kunnen we vluchtelingen beschouwen als een aanvulling op onze samenleving. Er zijn personeelstekorten in de bouw, de horeca en de zorg. Deze mensen kunnen daarin veel betekenen. Op dit moment is Refugee Company een stichting met 350 vluchtelingen in het bestand. Ik vind het mooi om te zien hoe mensen hun draai vinden en zich geen vluchteling meer voelen. Dat zou ik op grotere schaal voor deze doelgroep willen betekenen.”

refugeecompany.com

Interview: Laura van der Meer. Beeld: Petra Hoogerbrug