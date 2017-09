Libelle STER-verkiezing, kandidaat 6: Isabelle Lebrocquy

STerke vrouwen die hun Energie inzetten voor Resultaat. Dat zijn Libelle Sterren. 10 weken lang zet Libelle een STER in het zonnetje, die zelf een bedrijf heeft opgezet waarmee ze de wereld een beetje mooier maken. Deze week: Isabelle Lebrocquy (51).

Isabelle herstelde van darmkanker, maar raakte door deze ziekte wel haar baan kwijt. Dat gebeurt bij veel mensen, ontdekte Isabelle. Om daar wat aan te doen, begon ze met oPuce, een arbeidsbemiddelingsbureau voor ex-kankerpatiënten. “Werkloos zijn, is voor niemand goed.”

Isabelle: “Ik had een leuke, goede baan als unit manager op een grote afdeling. Toen kreeg ik darmkanker. Nog geen vijf maanden later wilde ik weer aan de slag gaan. Ik was blij dat ik weer beter was en weer fulltime aan het werk kon. In plaats daarvan kreeg ik een sms’je van mijn werkgever: ik hoefde niet meer terug te komen.”

Ex-kankerpatiënt

“Financieel was het een te groot risico om mij te houden. Het beeld heerst dat wij, ex-kankerpatiënten, weer ziek worden of zelfs doodgaan. Zodra ik mijn baan verloor, viel ik in een diep gat. Ik miste mijn collega’s en belandde in een sociaal isolement. Met solliciteren kwam ik niet verder. Ik heb een cv waar normaal gesproken altijd positief op wordt gereageerd. Dit keer niet. Ik was dankbaar voor het leven en wilde zó graag weer werken. Maar bedrijven zagen mij alleen maar als een financieel risico. Werkgevers moeten je in Nederland bij ziekte twee jaar doorbetalen. Ik snap dat ze dat niet willen of kunnen. Maar het kan toch niet dat ex-kankerpatiënten aan hun lot worden overgelaten? Werkloos zijn, is voor niemand goed. Werk geeft je zingeving en maakt dat je deelneemt aan de maatschappij. Juist degenen die herstellen van kanker hebben competenties die van belang zijn voor elke werkgever, zoals veerkracht, doorzettingsvermogen en relativeringsvermogen.”

oPuce

“Ik had een proces kunnen aanspannen tegen mijn oude werkgever, maar in plaats daarvan besloot ik mijn energie te richten op iets positiefs waarmee ik anderen kon helpen. Ik begon met oPuce, een arbeidsbemiddelingsbureau dat zich richt op het vinden van volwaardig werk voor mensen die hersteld zijn na kanker. Mensen uit het hele land wil ik daarmee op weg helpen. Ik begeleid veel jonge mensen die tijdens of vlak na hun studie ziek zijn geworden, maar ook veel vrouwen die borstkanker hebben gehad. Daarnaast richtte ik de oPuce Foundation op, want ik wilde dat de politiek dit probleem aan zou pakken. Mensen keken me vijf jaar geleden nog glazig aan als ik vertelde waar ik mee bezig was. Inmiddels heb ik het voor elkaar dat de politiek dit onderwerp heeft opgepakt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een plan van aanpak voor ‘Kanker & Werk’. Steeds meer mensen overleven kanker. Daar hoort ook een volwaardig leven bij.”

Interview: Laura van der Meer. Beeld: Petra Hoogerbrug