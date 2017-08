Libelle STER-verkiezing, kandidaat 3: Nina den Haan

Sterke vrouwen die hun Energie in zetten voor Resultaat. Dat zijn Libelle Sterren. 10 weken lang zet Libelle een STER in het zonnetje, die zelf een bedrijf heeft opgezet waarmee ze de wereld een beetje mooier maken.

Deze week: Nina den Haan (30).

Nina den Haan is eigenares van lunchroom Lunch en Borrel Amersfoort. Het personeel bestaat volledig uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een Wajong-uitkering en 56-plussers.

Nina: “Als je 50-plus bent en al een paar jaar zonder werk zit, hoe vind je dan nog een baan? Wat als je een mentale beperking hebt, zoals een angststoornis of niet-aangeboren hersenletsel. Je bent dan niet ‘beperkt’ genoeg om bij een sociale werkplaats te werken, maar veel werkgevers geven deze je geen kans. Dat ging me aan het hart. Dit zijn waardevolle mensen die van een uitkering moeten leven, terwijl dat niet hoeft. Het enige wat ze nodig hebben, is een kans, ruimte en tijd om te leren.”

Lunch & Borrel

“Dit voorjaar heb ik mijn broodjeszaak Lunch & Borrel Amersfoort geopend, waar inmiddels 2 56-plussers en 2 Wajong’ers werken. Dat het een druppel op de gloeiende plaat is om de werkloosheid onder deze doelgroepen tegen te gaan, maakt me niet uit. Ik besloot om iedereen die solliciteert uit te nodigen voor een gesprek. Zo kwam er een vrouw van 50-plus langs, die ik anders nooit had uitgenodigd op basis van haar cv. Ze was vier jaar werkloos en had in de huishouding gewerkt. Tijdens het sollicitatiegesprek maakte ze zo veel indruk dat ik haar ter plekke een baan aanbood. Ze is nu leidinggevende.”

Sfeer

Soms loop je wel tegen dingen aan, zoals een werknemer met een angststoornis. Ze komt steeds veel te laat op haar werk en daar moet ik op inspelen. Daarom praat ik veel met mijn werknemers, zodat ik weet wat er speelt. Het geeft een boost als ik zie wat een energieke en enthousiaste sfeer ze brengen. Veel gasten hebben niet eens door dat ze door mensen worden bediend die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. We serveren minibroodjes die je zelf als een soort tapas samenstelt en kunt delen. Het zijn geen ingewikkelde gerechten, maar wel smaakvol, betaalbaar en zo veel mogelijk biologisch. Mijn zaak is geen vetpot, maar dat hoeft ook nog niet.

Kans geven

Een goede ondernemer is in mijn ogen iemand die van een uitdaging houdt, mogelijkheden ziet en niet alleen aan z’n portemonnee denkt. Om andere ondernemers te inspireren, ben ik samen met de gemeente Amersfoort en het UWV een werkgroep gestart waarin we het aannemen van deze mensen overzichtelijker maken, zodat niet elke ondernemer het wiel hoeft uit te vinden. Daarnaast netwerk ik met andere ondernemers om kennis en informatie uit te wisselen. Zo ingewikkeld is het niet om deze werknemers een kans te geven.”

