Stem nu op jouw favoriete Libelle STER!

Yentl Westerbaan

Omdat niet iedereen geld heeft om een professionele hulp in te schakelen voor een gezondere levensstijl, ontwikkelde Yentl (28) een manier om dat zo goedkoop en laagdrempelig mogelijk voor elkaar te krijgen. “Gezonde mensen voelen zich gelukkiger.” gezonder-nederland.nl

Nicolette Mak

Nicolette (44) is de bedenker van Valid Express, een koeriersdienst die mensen in dienst heeft met een lichamelijke beperking. “Het is heel pijnlijk als iemand niet meer mee mag doen op de arbeidsmarkt” validexpress.nl

Nina den Haan

Het personeel van lunchroom Lunch en Borrel Amersfoort bestaat volledig uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een Wajong-uitkering en 56-plussers. Nina (30) is de eigenaresse. “Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar dat maakt me niet uit.” lunchenborrel.com

Ingrid van der Chijs

Ingrid (39) merkte hoeveel mooie duurzame producten er gemaakt worden en wat voor inspirerende verhalen daarachter zitten. Om meer mensen te inspireren om duurzamer te leven, richtte ze Seriously Good op, een mediaplatform met verhalen en goede producten. “Als individu kun je het verschil maken.” seriouslygood.com

Suna Duijf

Een dansavondje doet iets met ouderen zodra er muziek van toen wordt gedraaid. Daarom richtte Suna (46) het Danspaleis op, om 65-plussers te laten swingen op de platen uit hun jeugd. “Het is zo belangrijk om in beweging te komen en contact te maken.” hetdanspaleis.com

Isabelle Lebrocquy

Isabelle (51) herstelde van darmkanker, maar raakte door deze ziekte wel haar baan kwijt. Dat gebeurt bij veel mensen, ontdekte Isabelle. Om daar wat aan te doen, begon ze met oPuce, een arbeidsbemiddelingsbureau voor ex-kankerpatiënten. “Werkloos zijn, is voor niemand goed.” opuce.nl

Fleur Bakker

Refugee Company is een plek waar mensen met een vluchtelingenachtergrond kansen krijgen die ze anders nooit gekregen hadden. Fleur (43) is de oprichter. “Mijn doel is om mensen zo snel mogelijk hun leven weer te laten op bouwen.” refugeecompany.com

Dorine Ruter

Dorine (35) is zakelijk leider bij Hotspot Hutspot in Rotterdam, een initiatief waarbij het gaat om gezond eten, buurtbewoners met elkaar verbinden en werkervaring opdoen. “Hier werken vrijwilligers die anders aan de zijlijn staan.” hotspothutspot.nl

Karin den Oudsten

Karin (48) merkte dat het taboe enorm is voor vrouwen die na hun bevalling niet op een roze wolk belanden, maar kampen met psychische klachten. Met het platform Stichting Me Mam maakt zij het verschil. “Het taboe is groot wanneer je kraamperiode geen roze wolk is.” memam.nl

Rieta Aliredjo

Warenhuisje.nl werd opgericht door Rieta (43) nadat ze meer zingeving zocht in haar werk. Op deze website kunnen kinderen zelf hun speelgoed, kleding en schoenen aanbieden, om de wereld weer ietsje duurzamer te maken. “Kinderen zijn van nature wereldverbeteraars.” warenhuisje.nl

Bron: Laura van der Meer. Beeld: Petra Hoogerbrug