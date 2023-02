1, 20 of 21 maart: wanneer begint de lente nou écht?

Sommigen zeggen dat het vanaf 1 maart al lente is, terwijl anderen het over 19 of 20 maart hebben. En in veel agenda’s staat de 21e. Enorm verwarrend. Toch is er een verklaring voor al deze verwarring. Er zijn namelijk drie manieren om naar het begin van een seizoen te kijken. En die hanteren allemaal een andere startdatum.

Meteorologisch

Volgens het KNMI is 1 maart de datum waarop de lente begint vanuit een klimatologische kijk. Weerdeskundigen gaan ervan uit dat de lente van 1 maart tot en met 30 mei loopt, precies 3 maanden dus. Dit is vooral een praktische beslissing die is genomen in 1870, toen een Duitse keurvorst besloot voor het gemak uit te gaan van drie kalendermaanden per seizoen.

Astronomisch

De astronomische kijk op de seizoenen laat de start van de lente afhangen van de stand van de zon. Elke drie maanden, rond de 21e van die maand, komt de zon op de evenaar of de keerkring te staan. Bijna overal op aarde is het dan even lang licht. Daarmee wordt het nieuwe seizoen ingeluid.

Toch zit er niet exact een jaar tussen de lentes. Dat komt omdat het niet precies 365 dagen duurt voordat de zon weer op de evenaar of keerkring staat. Het duurt namelijk 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en ruim 45 seconden voor de aarde om een rondje om de zon te draaien. Er is dus geen vaste datum waarop de lente begint, omdat het begin van de lente steeds 5 uur, 48 minuten en 45 seconden opschuift. Om ervoor te zorgen dat het begin van de seizoenen niet al te veel opschuift, is het schrikkeljaar ingevoerd. Met die ene extra dag eens in de 4 jaar, wordt het opschuiven weer gecorrigeerd. Dit zorgt ervoor dat de astronomische lente dit jaar begint op 20 maart.

Officieel

Voor het gemak is er ook een officiële datum vastgesteld waarop de lente begint. Dit is 21 maart, omdat de astronomische lente altijd rond die datum begint.

Bron: KNMI, Quest