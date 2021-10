1 op de 5 vrouwen verkiest overwerken boven sex met partner

Zeg eens eerlijk: vind je het ‘s avonds ook zo moeilijk om je werk weg te leggen en maak je hierdoor regelmatig overuren? Je bent niet de enige. Maar zou je die extra uren ook verkiezen boven wat intimiteit met je partner?

Aseksueel

Uit een recent onderzoek van PanelWizard in opdracht van Acties.nl blijkt dat 21% van de vrouwen liever overwerkt. Bovendien vindt een vijfde van de vrouwen het prima om slechts één keer per jaar seks te hebben met hun geliefde. Heel gek is dat niet, aangezien meer dan de helft (55%) van de mannen een hoger libido zegt te hebben dan hun partner. Maar liefst 13% van alle Nederlandse mannen verdenkt hun partner er zelfs van aseksueel te zijn.

Belangrijk in het leven

Uit het onderzoek blijkt verder dat mannen meer waarde hechten aan seks dan vrouwen. Zo noemt maar liefst 41% van alle mannelijke respondenten het één van de drie belangrijkste dingen in hun leven, tegenover slechts 22% van de vrouwen. Overijsselse mannen (27%) geven het minst om seks, terwijl ze in Zuid-Holland het met 52% juist erg belangrijk vinden.

Ontspanning

Dat zijn niet de enige opvallende cijfers. De meeste vvrouwen vinden sex niet zo belangrijk. Maar liefst 37% van de vrouwelijke respondenten beschouwt seks met hun partner zelfs weleens als een verplicht nummertje. Wanneer je stress hebt door je werk, is het wellicht begrijpelijk dat je hoofd niet naar intimiteit staat. Toch kan sex natuurlijk ook juist ontspanning bieden. Heb je ingedut seksleven? Dan zijn er genoeg tips om het toch spannend te houden tussen de lakens.

Bron: Acties.nl.