10 handige tips voor als je alleen op reis gaat

Ja, ze vond het ontzettend spannend. En toch deed ze het: Yasmine Esser ging in haar eentje op reis. In Midden-Amerika leerde ze in korte tijd veel nieuwe mensen kennen, maar vooral zichzelf.

“Dan ga ik wel alleen!”, riep ik. Het was begin januari en ik was het druilerige, Hollandse weer spuugzat. Wat ook meespeelde: voor het Libelle Zomerboek had ik een paar vrouwen geïnterviewd over hun mooiste reizen. Dat had mijn verlangen om de boel de boel te laten verder aangewakkerd. Zij vertelden honderduit over hun ervaringen in Peru en Portugal, en het leek of ik niet anders deed dan elke dag door de stromende regen tegen de wind in fietsen.

Het liefst ging ik samen met mijn vriend, maar hij zag mijn spontane idee niet zitten. Dan maar alleen. “Je doet het toch niet”, reageerde hij. “Jij hebt helemaal geen zin om alles zelf uit te zoeken.” Had hij dit niet gezegd, dan was ik misschien toch thuisgebleven. Maar nu moest hij eens opletten!

Na een week lang iedere avond online speuren naar vluchten, accommodaties en reisroutes, boekte ik een ticket naar de andere kant van de wereld. Ik was bloednerveus – is het wel veilig voor een vrouw alleen? – en dolenthousiast ­tegelijk. Want het grote voordeel van zo’n ­solotrip: ik zou precies kunnen doen waar ik zélf zin in had!

Dé 2023 reistrend

Bij aankomst bleek ik láng niet de enige soloreiziger. Mensen van allerlei leeftijden en nationaliteiten gaan in hun uppie op pad. Singles, mensen die pas gescheiden waren, maar ook mensen – zoals ikzelf – met een partner die niet mee kon of wilde. Het is dan ook niet voor niets dat vergelijkingssite Skyscanner soloreizen uitriep tot dé reistrend van 2023. Vooral vrouwen gaan steeds vaker alleen op vakantie. In de afgelopen jaren nam het aantal soloreizen onder vrouwen met maar liefst 45 procent toe. Dat heeft verschillende oorzaken. Vrouwen zijn steeds vaker financieel onafhankelijk en reizen wordt steeds veiliger.

Er zijn allerlei invullingen mogelijk van een reis met jezelf. Zo koos ik voor een zelf uitgestippelde rondreis in Midden-Amerika en sliep ik in hotels en hostels, terwijl vriendin M. niet veel later in haar eentje vertrok naar een all-inclusive ­resort op Gran Canaria. Ideaal, vond zij. “Ik hoef niet na te denken over waar ik ga eten. En zo’n eetzaal voelt in je uppie ook minder ongemakkelijk dan alleen naar een restaurant.”

Niet eenzaam

Alleen eten was inderdaad iets waar ik vooraf best tegenop zag. Zouden ­anderen mij niet zielig vinden? De eerste avond voelde ik me inderdaad ­opgelaten. Met een boek ter afleiding voor mijn neus, werkte ik in record tempo een burrito weg. Gelukkig wende het snel. Niemand keek raar op als ik vroeg om een tafel voor één persoon. En de andere gasten waren veelal met zichzelf bezig. Er waren ook veel avonden dat ik níet alleen at. Op eigen houtje op reis ­betekent namelijk allesbehalve zonder ­gezelschap. Tip: voor veel bestemmingen bestaan Facebook-groepen voor soloreizigers die graag met elkaar in contact komen. Ook via excursies is het gemakkelijk om met anderen aan de praat te raken. Fijn en handig, want dan heb je meteen iemand die een foto van je kan maken bij een toeristische hotspot. Tijdens een lange busrit leerde ik iemand kennen met wie ik een paar dagen later een boottocht maakte. Toevallig waren aan boord nog meer vrouwen die alleen op reis waren en voor ik het wist, was ik uitgenodigd op een verjaardagsborrel. Dit soort onverwachte ontmoetingen en spontane uitjes had ik nooit gehad als ik samen met mijn vriend op vakantie was gegaan.

Alleen weggaan kan best spannend zijn. Begin daarom dicht bij huis.

Boek een midweek een huisje op de Veluwe. Toch iets verder weg? Ga dan bijvoorbeeld voor een stedentrip in Europa. Wie het niks vindt, is zo weer thuis.

Een goede voorbereiding is belangrijk.

Op reisblogs, maar ook op YouTube en sociale ­media is veel te vinden over jouw ­bestemming. Reisroutes, ­budgetten en tips voor accommodaties bijvoorbeeld. Maar ook juist in welke buurten vrouwen alleen beter níet kunnen komen.

Voor wie langer weggaat: leg niet álles vast.

Onderweg leer je mensen kennen met wie je misschien een stukje op wil trekken. De eerste avonden vastleggen is wel fijn voor je gemoedsrust.

Onthoud: niemand vindt het raar als mensen alleen op reis gaan.

De meeste mensen letten waarschijnlijk niet eens op je. En als ze dat wel doen, vinden ze het vaak alleen maar stoer.

Het is verstandig om meerdere bankpassen en/of creditcards mee te nemen en er altijd een achter te laten in de accommodatie.

Mocht er iets misgaan, dan kun je altijd nog bij je geld.

Twijfels over de locatie van een accommodatie?

Kijk dan even op Google Streetview voor een indruk van de buurt en de veiligheid.

Vertrouw op je intuïtie.

Als iets niet veilig voelt, maak rechtsomkeert. En vraag om hulp. Zoals Rutger Bregman zegt: de meeste mensen deugen.

Zin in een praatje?

De meeste andere solo­reizigers staan daar wel voor open. Vraag gewoon eens naar het wifiwachtwoord als ijsbreker. Ook zijn er voor veel bestemmingen Facebookgroepen waarin je anderen om tips kunt vragen of kunt afspreken.

In hostels is het gemakkelijker om contact met anderen te leggen dan in hotels.

Dat klinkt wat studentikoos, maar er zijn ook heel nette hostels, waar je een privékamer kunt boeken met eigen badkamer. Dat betekent privacy, maar óók een kletspraatje bij het ontbijt.

Vliegtickets zijn eenvoudig te vergelijken

via websites als skyscanner.nl en cheaptickets.nl. Accommodaties boeken kan bijvoorbeeld via booking.com of hostelworld.com.

Zelfvertrouwen

Voor vertrek had ik me over allerlei dingen druk gemaakt. Wat als ik zou worden beroofd? Of erger? Wat als ik geen andere mensen tegen zou komen en de hele tijd alleen zou zijn? Wat als ik juist mensen ontmoette van wie ik niet meer afkwam? Wat als ik de weg niet zou kunnen vinden? Wat als, wat als. In de praktijk liep ik vooral tegen iets anders aan. Mijn eigen besluiteloosheid. In je eentje kun je precies doen wat je zelf wil, maar dan moet je eerst wel weten wát je dan wil. Er is niemand om aan te vragen bij welke strandtent-ie wil liggen. Er is niemand om aan te vragen of-ie liever de stad in gaat of liever een boek leest. Gék werd ik van mijn eigen getwijfel. Opvallend, want ik dacht altijd dat ik me niks aantrok van de mening van anderen. Maar kennelijk deed ik toch vaak wat anderen willen, anders zou ik wel beter weten wat ik zélf wilde, toch?

Alleen op reis leer je dus niet alleen nieuwe mensen kennen, je leert niet alleen iets over de bestemming, je leert ook iets over jezelf. Met als bonus een flinke portie zelfvertrouwen. Ik heb mezelf weten te redden, alleen, in een land waar ik de taal niet sprak en niemand kende. Die reis was een groot cadeau aan mezelf.

Toch niet helemaal alleen Geen zin om alles zelf uit te stippelen? Boek dan een groepsreis. Sommige zijn gericht op alleenstaanden, maar bij veel groepsreizen kun je ook mee als je niet single bent of op zoek naar een partner. Singlereizen zijn namelijk niet per se datingreizen. Er zijn tal van reisorganisaties die groepsreizen aanbieden. Bij Djoser bestaan de groepen uit reizigers tussen de 35 en 65 jaar. Dit zijn zowel alleen­reizende mensen als stellen en samen reizende vrienden en familieleden. Sawadee organiseert actieve en avontuurlijke reizen voor mensen die alleen reizen, naar bestemmingen over de hele wereld. Andere bekende aanbieders zijn: TUI, Estivant en ANWB single reizen.

