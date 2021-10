10x de lekkerste recepten met peer om dit najaar te maken

Van de lekkerste baksels tot de ideale borrelhap.

Peer in bladerdeeg

Peer in bladerdeeg is zo’n klassieker waarvan je hoopt dat-ie op het kerstmenu staat. Hap en Tap maakt ‘m met een mierzoete vulling van room en een flinke laag vanillesaus. Om je vingers bij af te likken.

Speculaascake met peer

Vervang die lekkere (maar standaard) appelcake eens voor dit recept van StudioKOOK met peer en speculaas. Het beslag maak je zoals je waarschijnlijk gewend bent: met suiker, boter, bloem en ei.

Smoothie met peer en kaneel

Kun je niet zonder je dagelijkse smoothie? Dit verfrissende drankje van Foodie Feest met slechts vier ingrediënten is speciaal voor de herfst- en wintermaanden.

Gezonde appel-peercrumble

Taart hoeft niet altijd één grote suikerbom te zijn. Healthy by Elisa deelt een lekker én gezond recept voor appel-peercrumble. Bloem wordt vervangen door haver- en amandelmeel en als extra zoetstof gebruikt ze honing.

Geroosterde peer met kokosyoghurt

Met dit recept van Miljuschka wordt ontbijten een feestje. Deze geroosterde peren vult ze namelijk met kokosyoghurt, mango, kokossnippers, walnoten en honing. Niet alleen lekker als ontbijt, maar ook als dessert.

Salade met peer, blauwe kaas en pecannoten

Salades kun je prima in de herfst en winter eten. Vooral dit recept van Eef Kookt Zo is een aanrader. Deze salade is goedgevuld met peer, gorgonzola en pecannoten. De vinaigrette van olijfolie, azijn, honing en gembersiroop maakt het af.

Cheesecake met gekarameliseerde peer

Wie jarig is in de herfst of winter steelt de show met deze cheesecake van Rutger Bakt. De bodem wordt gemaakt van amaretti-koekjes, de topping van gekarameliseerde peer. Zorg dat je genoeg tijd hebt, want deze cake moet zo’n twee uur in de oven garen.

Hartige taart met peer en brie

Mind Your Feed laat zien dat je peer niet alleen in zoete gerechten kunt gebruiken. Deze simpele hartige taartjes maak je met brie, peer, speculaas, rozemarijn, bladerdeeg en honing. Lekker als borrelhap, maar ook tijdens het avondeten met een groene salade on the side.

Muffins met peer en banaan

Vergeet bananenbrood: deze muffins met peer en banaan van Laura’s Bakery kun je ook meenemen als tussendoortje naar werk. Binnen een half uur bak je tien stuks die je in de koelkast of vriezer kunt bewaren.

Bruschetta met brie, peer en seranoham

We sluiten af met een borrelhap van Brenda Kookt. Deze bruschetta wordt geserveerd met brie, peer en seranoham uit de oven.

Zó zakt het fruit in je baksels nooit meer naar de bodem:

Bron: Pinterest