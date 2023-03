10x je ecologische voetafdruk verminderen met je (online) koopgedrag: zó doe je dat

Door je koopgedrag eens goed onder de loep te nemen, kun je al een groot verschil maken.

Doe mee aan de #30wearrule

Wist je dat de gemiddelde Nederlander zo’n 50 nieuwe kledingstukken per jaar koopt? Fast fashion is daarmee een van de grootste oorzaken van milieuvervuiling. Om je te wapenen tegen impulsaankopen, bedacht eco-goeroe Livia Firth de #30wearrule. Deze challenge houdt in dat je enkel en alleen een nieuw kledingstuk koopt als je het minimaal 30 keer zult dragen. Gedragsverandering is echter niet makkelijk, meedoen aan een challenge kan helpen.

Vermijd de 24-uur bezorgservice

De CO₂-uitstoot voor de bezorging van één pakket ligt tussen de 260 en 530 gram CO₂. Als je dit omzet naar het aantal bezorgde pakketten per jaar is dit 50 tot 100 miljoen kilo CO₂. Dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 3.300 tot 6.500 huishoudens. Het is dus geen gek idee om twee keer na te denken voordat je iets online bestelt. Bovendien is er offline ook genoeg moois te vinden, maar moet je er wel even de deur voor uit. Als je dat op de fiets of lopend doet, is dat hartstikke goed voor je!

Kijk kritisch naar je garderobe

Probeer met jezelf af te spreken dat je, als je iets nieuws koopt, ook iets uit je kledingkast wegdoet, bijvoorbeeld naar de kringloop of een goed doel. Zo denk je beter na wanneer je iets koopt, omdat je misschien wel helemaal niets weg wíl doen. Met je weggebrachte kleding help je anderen die het minder breed hebben. Ook handig: je kledingkast kan op deze manier nog steeds dicht, want net als het milieu kan ook je kast maar een bepaald aantal aankopen aan.

Hanteer de ‘regel van drie’

Wanneer je deze regel hanteert, schaf je alleen nog maar kledingstukken aan die je kunt combineren met minimaal drie kledingstukken die je al hebt, die je in drie verschillende seizoenen kunt dragen én die geschikt zijn voor drie verschillende gelegenheden. Zo niet, probeer de items dan te laten liggen.

Vraag om verpakkingen van RePack

Wil je toch iets kopen, bijvoorbeeld online, vraag de webwinkel dan om verpakkingen van RePack. Deze zijn gemaakt van gerecycled materiaal en kun je na ontvangst van je bestelling kosteloos terugsturen voor hergebruik. Als extra stimulans ontvang je na het gebruik van een Repack-verpakking een voucher die je kunt besteden bij elke webwinkel die met RePack werkt.

Creëer een ‘capsule garderobe’

Een capsule garderobe betekent dat je garderobe bestaat uit een aantal items van goede kwaliteit, waardoor je een duurzame kledingcollectie opbouwt. Deze bevat meestal 37 kledingstukken per seizoen en laten we eerlijk zijn: dat moet genoeg zijn. Het getal 37 is geen must, maar je kunt het als leidraad gebruiken bij het samenstellen van je garderobe om de aanschaf van nóg meer kleding te voorkomen.

Laat je niet verleiden

Het klinkt simpel, maar in de praktijk kan het nog wel eens lastig zijn. Gek is dat niet, want zowel online als offline zijn winkels zo ingericht dat je als consument al snel in de verleiding komt om tóch iets te kopen. Meld je daarom af voor de mails van modeketens en confronteer jezelf - ook online en via social media - zo min mogelijk met prikkels die je niet kunt weerstaan. Dat is zeker de moeite waard, want je kunt bijna 40 kilo CO₂ besparen als je 6 kledingstukken minder koopt. Als iedere Nederlander dat zou doen, scheelt dat in een jaar net zoveel CO₂ als 85.000 keer (!) met de auto de wereld rondrijden.

Verdiep je in minimalisme

Geloof het of niet, maar ‘meer’ is niet altijd beter. Sterker nog: uit verschillende onderzoeken blijkt dat het hebben van veel spullen, zoals kleding, onrust in je hoofd veroorzaakt. Probeer je daarom te verdiepen in de voordelen van minimalisme en ga op zoek naar tips die helpen om minimalistischer te worden. Het hoeft niet je grootste hobby te worden, maar baat het niet, dan schaadt het niet. Misschien geeft het je zelfs wel meer rust dan je denkt.

Weet wat je hebt

Dat een opgeruimde kast wonderen doet, weet niemand beter dan de Japanse opruim-goeroe Marie Kondo. Volgens haar is het zo dat de kans groter is dat je alles ook daadwerkelijk draagt, als je in één oogopslag ziet wat je hebt. Ruim je kast daarom eens in de zoveel tijd goed op, zodat je het overzicht bewaart, je weet wat je hebt en daardoor wellicht minder koopt.

Koop tweedehands en lokaal

Kledingstukken hoeven niet altijd nieuw te zijn om goed te zijn. Struin daarom eens het web af naar tweedehands items. Neem bijvoorbeeld een kijkje op Marktplaats, Vinted of op Facebook-groepen die vintage kleding aanbieden en laat je verrassen.

Ga je boodschappen doen? Ook dan kun je op een simpele manier je ecologische voetafdruk verminderen, bijvoorbeeld door altijd een tasje bij de hand te hebben, zodat je geen nieuwe aan hoeft te schaffen.

Bron: HetKanWel