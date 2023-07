12x de beste plekken om een bootje te huren

Zonnige dagen vragen om verkoeling met een hoge verwen-factor. Pak de koelbox in en vergeet de handdoeken en zonnebrandcrème niet. Dit zijn de twaalf fijnste plekken om met een huurbootje het water op te gaan.

Limburgse Maasplassen

Vlak bij Maasbracht in Limburg liggen de Maasplassen. Een ontzettend mooi gebied om te verkennen vanaf de boot. De hele dag op het water vertoeven? Bij Café-Maasterras ’t Veerhuis, op een geweldige locatie pal aan de Maas, zijn tot wel zes verschillende soorten sloepen te huur. Liever niet zelf varen? Kies dan voor een vaartocht inclusief kapitein. Combineer een boottocht met een lunch of diner bij ’t Veerhuis zelf, waar je de lekkerste streekgerechten proeft.

sloephuren-limburg.nl

Nationaal park de Biesbosch

De Biesbosch is een van de weinige zoetwatergetijdengebieden ter wereld. Wandelen kan hier uitstekend, maar varen is misschien wel het leukst. Langs wilgenbossen en groene oevers, met bijzondere dieren zoals de bever en de boomvalk. Je komt helemaal tot rust door het kabbelende water en de zingende vogels. Om de stilte voor jezelf en de dieren niet te verstoren, raden we een elektrisch bootje aan. Vergeet niet (gratis!) het Museumeiland te bezoeken: hier leer je veel over de Biesbosch.

voltexsloepverhuur.nl

Grolse gracht

Stap bij Restaurant Welgelegen in Groenlo aan boord van een sloep voor een tochtje over de Grolse Gracht. Omdat je wat te vieren hebt. Of gewoon, op zomaar een zaterdagmiddag met wat vrienden of familie. Het duurt een uurtje en is onder begeleiding van een schipper, dus je kunt lekker achteroverleunen en genieten van de natuur. Neem iets te knabbelen mee – bestel er bijvoorbeeld een luxe picknickmand bij – of schuif na afloop nog aan op de veranda of in de tuin van het restaurant, voor een fijne lunch, high tea of high wine. welgelegengroenlo.nl

Vinkeveense plassen

Huur een sloep of kano bij Zwier. Of – nog leuker – een polyvalk om te zeilen. Met het water dat glinstert in de zon, de wind in je haren en de golven die tegen de boot klotsen, voel je je nog meer één met de natuur. Nog niet voldoende afgekoeld door het zomerse briesje? Spring zo uit de boot het water in. Of leg aan bij een van de zandeilandjes. Ook fijn om een ijsje te eten of gewoon even in het gras te liggen.

zwier.nl

Nieuwkoopse Plassen

Tuf door smalle slootjes en over grote plassen, langs rietkragen en weilanden. Tijdens een boottochtje op de Nieuwkoopse Plassen zie je langs de oevers rietgedekte huizen en terrassen. In Jachthaven Plaszicht kun je niet alleen terecht voor het huren van een elektroboot, maar ook voor een zeilboot, kano, roeiboot of SUP-board. Extra leuk: bestel er een borrelmand bij. Met een flesje wijn, blokjes kaas en worst uit de streek, luxe zoutjes en olijven. Dít is het gevoel van de zomer!

tijstermanboten.nl

Winsum

Stap maar in, we gaan varen door het Groningse Winsum. Als je langs de waterkant loopt, zie je meteen waarom de ANWB dit dorp heeft uitgeroepen tot het mooiste van Nederland. Al die rode daken geven een warme sfeer. Maar eerst: het water op. De beste manier om een tocht te maken over de Groningse Maren is in een fluiterbootje. Niet moeilijk te besturen en superstil. In plaats van een ronkende motor, hoor je fluitende vogels en kwebbelende terrasbezoekers, terwijl je ontspannen over het water glijdt.

marenland.nl

Wie spot de Friese big five?

Alde Feanen

Alde Feanen is een fantastisch uitgestrekt natuurgebied. Ideaal om te picknicken op verborgen plekjes én om langs moerasbossen, veenplassen, rietvelden en eilandjes te varen. Tijdens een tocht geniet je niet alleen van de rust op het water, maar met wat geluk ook van de Friese big five. Wie spot de otter, ooievaar, roerdomp, ree en aalscholver? Reserveer op tijd een bootje.

aldefeanen.com

Giethoorn

Van heinde en verre komen mensen de waterwegen, bruggen en idyllische boerderijen in Giethoorn bewonderen. We snappen waarom, dit Overijsselse dorp is een pláátje. Huur een fluisterboot om de Dorpsgracht en de omgeving te verkennen. Of ga punteren. Dat doe je in zo’n traditionele gondel met een stok – precies, net als in Venetië. Een bootje of kano huren kan op verschillende plekken, bijvoorbeeld via Geythorn. boothurengiethoorn.nl

Theetuin Overleek

Huur bij Theetuin Overleek, net boven Amsterdam, een fluisterboot en vaar direct de polders van Waterland in. Langs koeien, molens, onder bruggetjes door, naar plaatsen als Monnickendam of Broek in Waterland. En na afloop bij de Theetuin nagenieten met een lekker drankje. Als dit niet de perfecte zomerdag is…

theetuinoverleek.nl

Loosdrechtse Plassen

Genieten van de wind door je haren en de zon op je gezicht? Dat kan perfect in een huurbootje op de Loosdrechtse Plassen. Dit grote gebied heeft flink wat vaarwegen en meren. Vaar langs mooie groene oevers, oude dorpjes, jachthavens, cafés en restaurants. Met een beetje geluk spot je bijzondere vogels, zoals de purperreiger en blauwborst.

bootverhuurdeotter.nl

Weerribben-Wieden

De Weerribben is in de 14e eeuw ontstaan door het winnen van turf. Vandaag de dag betekent dat: moeras, water en eindeloze rietvelden. Er leven zeldzame dieren als otters en zwarte sternen, maar ook aalscholvers en zilverreigers. Wil je kilometers aan sloten, meren, plassen en eeuwenoude vaarwegen ontdekken? En langs dorpen met een rijke historie varen? Huur een bootje in Blokzijl en vaar een van de vele routes door de Weerribben-Wieden. Daaronder vallen ook de dorpen Vollenhove en Muggenbeet.

sloepvaren.nl

Tjeukemeer

Als één provincie bekendstaat om de vele meren en vaarroutes, is het Friesland wel. De provincie bestaat voor 40 procent uit water en telt 24 meren. Een van de leukste en rustigste is het Tjeukemeer. Je komt hier ook vissers, zwemmers en surfers tegen. Met een sloep steek je in zo’n twee uur door naar het Sneekermeer. Even aanleggen kan ook in het vissersdorp Lemmer.

sloepverhuurfriesland.nl/tjeukemeer

Fotografie: ANP, Getty Images, Marcel van Kammen, Salt in our hair, Shutterstock, Sanne Tulp, Joost Govers. | Styling: Judith de Ruiter, Ilona Jongepier. | Haar en make-up: Severine van Donkelaar. Djolien de Kreij