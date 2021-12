Tijd om de wandelschoenen weer uit de kast te halen. Bij Libelle hebben we inmiddels een hele verzameling aan wandelroutes opgebouwd. Speciaal voor de feestdagen zetten we de mooiste nog een keer op een rijtje. Met deze wandelroutes is het gegarandeerd genieten geblazen.

Duinen en strand

Boswachterspad Noordzeewandeling, Schoorlse Duinen - 10 km

Dennenbossen, paarse heidevelden en een zoute zeelucht: deze route heeft het allemaal. Heerlijk uitwaaien doe je met deze wandeling, die begint bij het hoogste duin van Nederland. Het is even klimmen en klauteren naar de vijftig meter hoge top, maar daar krijg je ook zeker wat voor terug. Een prachtig uitzicht over bos, heide en polder.

Wielewalen, Lauwersoog - 11 km

De wandelroute begint vlak aan de Waddenzee en de haven van Lauwersoog waar vissers de hele dag door aanmeren. De wandeling gaat daarna Nationaal Park Lauwersmeer in. Dit park ging van een plek waar zee vrij spel had voordat de Afsluitdijk werd gebouwd naar een wonderschoon gebied waar flora en fauna samenkomt.

Duinwandeling, Groot Valkenisse tot Zoutelande - 10 km

Met uitzicht over Walcheren, de monding van de Westerschelde, de Catharinakerk uit de 13e eeuw in Zoutelande én bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, ben je met deze wandeling wel een hele dag zoet. Voor de echte waaghalzen is er zelfs nog de mogelijkheid om een vervroegde nieuwjaarsduik in zee te nemen.

Kastelen

Kasteel Rosendael, Arnhem

Dit landgoed gelegen tussen de Veluwe en het IJsseldal bestaat uit een kasteel en prachtig park. Het grote park heeft vijvers en fonteinen, een theekoepel en een schelpengalerij. Geniet van de wandelroute van 3 km door het parkbos met aangeplante bloemen en struiken en mooie hoogteverschillen.

Landgoed Singraven, Denekamp

Op dit indrukwekkende landgoed aan rivier de Dinkel staan veel bijzondere monumentale gebouwen, zoals het Koetshuis en de oude watermolen. Het landschap is veelzijdig en heeft met haar bossen, lanen, akkers, weilanden en moerassen verrassend veel te bieden.

Kasteel Sypesteyn, Loosdrecht

Kasteel Sypesteyn geeft een kijkje in het leven van jonkheer Henri van Sypesteyn. De groene oase van de historische Oudhollandse tuin maakt deze plek bijzonder. Er is onder meer een parkbos, boomgaard en een doolhof.

Stadswallen

Hulst - 4 km

De aarden vestingwal met bastions is perfect voor een wandeling. Onderweg heb je aan de ene kant uitzicht op de stad met opvallende torentjes en aan de andere kant de gracht, bossen en verstrekkende weilanden.

Gorinchem - 5 km

De vestingwandeling voert je over de stadswallen en langs de highlights uit de militaire geschiedenis van de stad. Tien van de elf bastions staan er nog steeds en daarmee is Gorinchem de grootste vesting in oude staat. Geniet tijdens de wandeling van uitzicht over de mooie rivier.

Brielle - 2 km

Sinds 1713 is er weinig aan de vesting in Brielle veranderd. De Brielse verdedigingswerken behoren hiermee tot een van de belangrijkste overgebleven vestingwerken van Nederland. Tegenwoordig vormen de oude vestingwerken een veelzijdig wandelpark. Loop langs eeuwenoude toegangspoorten, kanonnen en overblijfselen van de oude stadsmuur.

En ook nog

Kootwijkerzand

In Kootwijkerzand ligt het grootste stuifzandgebied van West-Europa. Dit unieke stukje natuur op de Veluwe bestaat uit 700 hectare (!) zand. Logisch dus dat je hier uren kunt rondslenteren. Door het beeld van de zandvlakte met verdwaalde bomen is het nét alsof je in de Sahara bent.

Utrechtse heuvelrug

De uitgebreide Utrechtse Heuvelrug is de ideale locatie om je in de natuur te wanen. Een wandeling door de heide, door bebost gebied of een tripje langs de vele kastelen die hier te vinden zijn: er is voor ieder wat wils. Ook fietsen is hier een aanrader, zo zie je het grootste deel van dit gebied in één keer.

Giethoorn

Het Venetië van Nederland, vaak is het hier overspoeld met toeristen maar door de pandemie is het een stuk rustiger. Dit is dus het moment om een bezoekje te brengen aan het waterstreekdorp. In Giethoorn en omgeving ligt een compleet wandelnetwerk met 550 km aan gemarkeerde routes, dus je hoeft je niet te vervelen.

Baarnse Bos en Landgoed Groeneveld

Wie een Funda-verslaving heeft is hier aan het juiste adres. In de dure wijk Wilhelminapark staat het vol met prachtige landhuizen en Villa Kakelbont-achtige panden. De slingerende bospaden, schattige bruggetjes en statige lanen vormen de perfecte locatie voor een wandeling.