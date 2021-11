15x vakantiehuisje met wellness

Ja, naar de sauna! Goed voor lichaam en geest. Wie zin heeft in een dosis me-time boekt een vakantiehuisje mét wellness, midden in de natuur.

Waarom naar de sauna?

Zodra je de glazen deur van de cabine opent, voel je de warmte op je huid. Je ademt diep in en ruikt de geur van hout en lavendel. Na een zweetsessie dompel je je onder in een ijskoud bad en na een tijdje voel je je loom en rozig. De stress is langzaam naar de achtergrond verdwenen.

Interne batterij

Volgens Josje Smeets, gelukspsycholoog en auteur van het boek Happy in 100 dagen, kan een bezoek aan de sauna wonderen doen als je wil ontspannen. Niet alleen door de warmte, waardoor de spieren losser worden, maar ook door het hele ritueel van de spa. Eerst een voetenbadje, dan de warmte in en vervolgens afkoelen in de buitenlucht. “Bovendien móet je je wel op je ademhaling concentreren om het vol te houden in de hitte. Zo vergeet je je overpeinzingen en kom je in een soort flow.” Toch gunt niet iedereen zichzelf die ontspanning. “We moeten nog mails beantwoorden, een stapel wasgoed wegwerken en voelen ons schuldig dat we wéér niet bij de ouders zijn langs geweest. Terwijl je schuldig voelen als je tijd voor jezelf neemt echt het laatste is wat je moet doen. Ontspannen is niet iets optioneels. Ik vergelijk mensen graag met een mobiele telefoon. We hebben een interne batterij en als die leegloopt, moeten we opladen. Wat er vaak misgaat, is dat we tóch doorgaan, op de energiebespaarstand. En dan is je batterij op een gegeven moment echt leeg en kun je niets meer.”

Ritueel rondje Naar de sauna gaan is meer dan een kwartiertje in de hitte zitten. Voor de ultieme ontspanning ga je voor een complete ronde.

● Begin met een warme douche om schoon en opgewarmd te beginnen.

● Droog je af, zo kun je straks beter transpireren.

● Neem een warm voetenbad.

● Ga in de sauna liggen of zitten. Hoelang mag je zelf weten. De laatste minuten is het fijn om rechtop te zitten, zodat je niet duizelig wordt.

● Ga de buitenlucht in om af te koelen.

● Daarna dompel je je in een koud bad of neem je een koude douche. Let op: heb je een hoge bloeddruk, sla deze stap dan over.

● Neem opnieuw een voetenbad.

● Rust een kwartiertje voordat je opnieuw de warmte in gaat.

● Is er een jacuzzi, dan kun je daar de saunarondes mee afwisselen.

● Vergeet niet steeds genoeg water te drinken.

Even pauze

Signalen dat je batterij leegloopt zijn bijvoorbeeld een slechte concentratie, een gespannen gevoel, slecht slapen, ongezonder eten en minder goed voor jezelf zorgen. Josje Smeets: “Als je alleen nog maar denkt aan alles wat je ‘moet’ en het gevoel hebt dat je gevangen zit in je leven, dan moet je op de rem trappen. Je stresshormonen adrenaline (waar je energie van krijgt) en cortisol (waardoor je snel kunt handelen in stressvolle of gevaarlijke situaties) zijn continu hoog. Die mogen best even pieken als je een spannende prestatie moet leveren – graag zelfs – maar uiteindelijk moeten die hormonen in het bloed weer dalen. Gebeurt dat niet, dan raak je overspannen of kom je in een burn-out terecht. Neem daarom genoeg pauzes gedurende een werkdag. Razen gedachten maar door? Schrijf ze op, dan kun je je zorgen beter loslaten. Lichamelijke aanraking is ook belangrijk; dan komen stofjes in je lichaam vrij, zoals het hormoon oxytocine, waardoor je je verbonden voelt met de ander. En kijk ook wat je in je privéleven kunt veranderen. Je kunt als mantelzorger niet tegen je moeder zeggen dat je drie weken niet komt. Maar je kunt wel proberen minimaal de helft van je tijd te besteden aan dingen waar je energie van krijgt. Ga weer eens aquarel schilderen als je dat leuk vindt, hardlopen of mediteren.” Of naar de sauna dus. Als de psycholoog het zegt, is het een soort doktersadvies, toch?

AAN DE KUST

1. Appartement op Schier

Zodra je in Lauwersoog de auto hebt achtergelaten en je je trolley de veerboot op rolt, begint het vakantiegevoel. Aan de rand van het dorp, vlak bij de gezelligste straten Middenstreek en Langestreek ligt het huis van Jeanette. De benedenverdieping is omgebouwd tot knus appartement mét sauna, waar je na een lange strandwandeling heerlijk kunt opwarmen.

Appartement Op streek, Schiermonnikoog, airbnb.nl/rooms/4094726

2. Vakantiepark in Schoorl

Het ruisen van de zee en de kleur blauw brengen ons stressniveau naar beneden, zo blijkt uit onderzoek. Een prima idee dus om te ontspannen aan de kust. In Park Duynvoet in Schoorl beschikken zes accommodaties over een Finse sauna. Vier daarvan hebben ook nog een whirlpool in de tuin. Wij zeggen: boeken en ontspannen maar.

Vakantiepark Duynvoet (onderdeel van Dutchen), Schoorl, dutchen.nl/duynvoet

3. Duinhuis in Egmond aan Zee

Jas aan, sjaal om en lekker door het mulle zand banjeren. En dan na de strandwandeling zó de sauna in. Wie durft, gaat daarna nog even onder de koude regendouche en dan ’s avonds met een glas wijn op de bank bij de open haard. Dat klinkt als vakantie.

Delvers Duinhuis, Egmond aan Zee, delversduinhuis.nl

4. Oude pastorie in Meliskerke

Een prachtig pand is het nog steeds, maar na een flinke verbouwing doet de oude pastorie sinds 2018 dienst als Bed & Breakfast, met drie kamers beneden en twee op zolder. Voordeel van de kamers boven: die hebben een eigen terras met uitzicht op de duinen. Maar beneden stap je zo de sauna en stoomcabine in. Bij de check-in kun je een dagdeel reserveren.

Bed & Breakfast De Zilte Melis, Meliskerke (Zeeland), deziltemelis.com

5. Tiny house in Burgh-Haamstede

De tiny houses van het kleinschalige vakantiepark Steurshoeve liggen op een beschutte plek onder de bomen tussen het strandje Burghsluis en de Plompetoren. Opwarmen doe je hier in de houtgestookte tweepersoons sauna met op de achtergrond het ruisen van de zee en gekwetter van de zwaluwen. Het park ligt vrijwel direct aan het water.

Vakantiepark Steurshoeve, Burgh-Haamstede, steurshoeve.nl

In het bos

6. Bed & Breakfast in Wijchen

Dicht bij het gezellige Nijmegen en toch heerlijk afgelegen tussen de Overasseltse en Hatertse Vennen ligt de Bed & Breakfast van gastvrouw Marieke. Buiten scharrelen de kippen en binnen wacht je een stoer en stijlvol interieur. Duik hier de privébioscoop in en na een inspannende fietstocht – die heuvels! – is het tijd voor de sauna en whirlpool in de tuin, met uitzicht over de landerijen met grazende paarden.

Bed & Breakfast 2B2B, Wijchen, 2b2b.nl

7. Wellness lodge in Tubbergen

Je hoort hier alleen de vogels en het kabbelende beekje de Markgraven. Er is een warm bad om in te bubbelen en na een saunarondje kun je uitrusten in de buitenlucht, op loungestoelen in de tuin. Niemand die je ziet, want de moderne boerderij ligt aan het einde van een doodlopend zandpad, zo’n vijf kilometer van de Duitse grens.

Wellness lodge Erve Braakman, Tubbergen, gezond-fit.com/lodge-verhuur

8. Boshuis in Moergestel

Het zwarte houten Boshuis ligt verstopt tussen de dennen, loofbomen en varens en heeft een privé-wellness voor twee. In het bijgebouw zit een stoomcabine, whirlpool en sauna met uitzicht op het natuurschoon. Aan een badjas hoef je niet te denken, die hebben eigenaren Jeanne en Peter al klaar gehangen. Ook fijn: boek een (duo)massage.

Spa Parel in ’t Groen, Moergestel, privesauna-moergestel.nl

9. Wellnesshuisje in Voorthuizen

Terwijl de kinderen zich vermaken in de (binnen)speeltuin, op de bowlingbaan of met het animatieteam, duik je de privésauna of jacuzzi van je wellness-huisje in. En daarna lekker ontspannen in een relaxstoel in de tuin. Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum zijn om de hoek.

Vakantiepark de IJsvogel, Voorthuizen, deijsvogel.nl/wellness-huisje-huren

10. Cabin in Amsterdam

Oké, niet midden in het bos, maar de huisjes van vakantiepark The Unbound aan de rand van Amsterdam liggen wél tussen het groen van een biologische moestuin. Ideaal dus voor wie rust zoekt in de natuur. Elke cabin biedt toegang tot de ruime tuin met yoga-eiland en natuurspeelplaats. De wellnesstuin – met drijvende sauna en dompelbad – opent december 2021.

The Unbound, Amsterdam, unbound-amsterdam.com/nl

Net over de grens

11. Bed & Breakfast in België

De B&B ligt in het groene hart van Belgisch Limburg, naast natuurreservaat De Maten. Maar of je daar gaat wandelen is de vraag: de privé-wellness is namelijk té fijn. Met een Finse sauna met sterrenhemel, zoutgrot, infrarood stoelen met kleurentherapie, loungehoek met open haard en buitenjacuzzi blijft hier niets meer te wensen over. B&B Lavendine Pure, België, lavendinepure.be

12. Vakantiehuis in Duitsland

Net over de grens in Noordoost-Duitsland, op ongeveer zes en een half uur rijden vanaf het midden van ons land, vind je Haus Pine. Een fijne plek voor acht mensen; heerlijk om met het hele gezin of vrienden naartoe te gaan. Het huis is 120 vierkante meter groot en de slaapkamers zijn verdeeld over twee verdiepingen. De sauna is op de begane grond aan het terras.

Haus Pine, Duitsland, newhaus.de

13. Landgoed in Frankrijk

Op weg naar D’une île, in de buurt van Parijs, móet je wel vertragen. Via een rustig weggetje kom je op een prachtig landgoed met gebouwen in die typisch Franse landschapsstijl. Zelfs de tafeltennistafel is hier stijlvol! De sauna is boven op de heuvel. Tip: reserveer je wellnessmoment aan het einde van de middag, zodat je de ondergaande zon vanuit de barrel kunt zien.

D’une île, Frankrijk, duneile.com/les-chambres

14. Bed & Breakfast in België

B&B De Ruttermolen was sinds 1360 een watermolen, maar eigenaren Serge Van Daele en Marica Nicque transformeerden het gebouw tot een luxe Bed & Breakfast. Alle vier de kamers hebben een eigen badkamer, in de tuin is een zwembad, sauna en whirlpool. Tussen de saunarondes door kun je de alpaca’s voeren.

B&B De Ruttermolen, België, ruttermolen.be

15. Houten hut in België

Slaap in een huisje aan de bevroren rivier of tussen de besneeuwde bomen. In totaal zijn er twintig verblijven op eco-park Les Cabanes de Rensiwez in de Belgische Ardennen. Ze hebben allemaal een houtkachel en kitchenette en sommige ook een sauna of houtgestookte whirlpool. In de omgeving kun je prachtig wandelen, fietsen, mountainbiken en kajakken.

Les Cabanes de Rensiwez, België, lescabanesderensiwez.be/nl