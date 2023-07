2023 wordt mogelijk het heetste jaar ooit en 2024 gaat dat overtreffen

Dat zeggen Amerikaanse klimaatwetenschappers op basis van nieuwe metingen van de NOAA en NASA.

Steeds heter

Een grote verrassing is het niet, maar uit de metingen blijkt dat de temperatuur op aarde steeds hoger wordt. Elke tien jaar komt er zo’n 0,2 graden bij. Dat betekent niet dat het continu heet is; er zitten ook wat koelere jaren tussen. Maar de hete jaren worden wel steeds heter.

Hoge temperaturen zijn meestal het gevolg van natuurverschijnsel El Niño, dat eens in de drie tot zeven jaar voorkomt, en wat inhoudt dat het zeewater rond de evenaar (met name in de Stille Oceaan) tot wel drie graden warmer wordt dan normaal. Dat beïnvloedt het weer in allerlei delen van de wereld. Zo wordt het in veel gebieden extreem warm en droog, terwijl andere gebieden juist heel nat worden.

Grote kans dat hitterecord sneuvelt

Begin mei naderde een nieuwe El Niño. Inmiddels is die volop gaande. Deskundigen achten de kans daarom vrij groot dat 2023 het wereldwijde hitterecord, dat in 2016 werd vastgelegd, gaat verbreken. Zo was juni al de warmste junimaand ooit, en won de week van 3 tot en met 9 juli de titel warmste week ooit. Sneuvelt dit jaar inderdaad het wereldwijde hitterecord, dan zal dat record overigens niet lang standhouden: door de nasleep van El Niño zal het in 2024 nóg warmer worden.

Tips voor vakantiegangers

Door het hogedrukgebied dat momenteel als een gevolg van El Niño boven de Middellandse Zee hangt, wordt het de komende dagen vooral in Zuid-Europa uitzonderlijk warm. Zo wordt het op verschillende plekken zo’n 40 graden Celsius, en in Spanje kan de temperatuur zelfs oplopen tot een graad of 47. De ANWB geeft vakantiegangers die van plan zijn naar het zuiden af te reizen daarom enkele tips:

Vertrek op een slim tijdstip. Het wordt de komende weken Het wordt de komende weken erg druk op de Europese routes richting het zuiden. De ANWB raadt daarom aan om niet midden in de nacht te vertrekken, wat de meesten zullen doen, maar te wachten tot een uur of 9. Ook kun je kiezen voor een alternatieve route, zoals deze routes naar Frankrijk.

Zet de airco in de auto niet te koud. Heerlijk, zo’n airco, maar als je met pech langs de weg komt te staan of even een broodje haalt bij het tankstation, wil je niet dat de hitte je aanvliegt. Zo’n overgang is niet gezond en kan verkoudheidsklachten veroorzaken. Zet daarom de airco niet kouder dan 6 graden onder de buitentemperatuur.

Neem een paraplu mee. Hè, een paraplu mee naar de zon? Ja, want als je langs de weg stil komt te staan in de volle zon kan een paraplu je redding zijn. Onderschat het gevaar van een felle, hete zon niet: in Italië werden de afgelopen dagen al meerdere mensen onwel. Plaats daarom (zeker als je met kinderen reist) zonneschermen voor de ramen en neem voldoende drinkwater mee.

Bron: NU.nl