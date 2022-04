Een viergangenmenu in een rijdende trein, wandelen met ezels, zelf een boeket bij elkaar plukken: er is zó veel leuks te doen in de lente!

Eten op het spoor

Vroeger was reizen met de trein echt een luxe. Wie de sfeer van de Oriënt Express wil ervaren, stapt in de Dinner Train. Tijdens de twee uur durende rit wordt een heerlijk diner (vlees, vis of vega) geserveerd, en ondertussen transformeert het stadse uitzicht in groene velden. Het treinrestaurant vertrekt vanaf 15 stations in Nederland, van Alkmaar tot Eindhoven.

dinnertrain.eu

Aanbieding € 10,- korting bij boeking van een rit met de Dinner Train met de code Libelle22. Geldig tot 1 augustus 2022.

Waar plukken mág

Neem een mandje mee en stel een eigen boeket samen in een van de vele pluktuinen die Nederland telt. Zoals Hanneke’s Pluktuin in Flevoland, waar vanaf midden april al tulpen te plukken zijn. O nee, tulpen trék je uit de grond, weer wat geleerd. Of ga naar De Bascule in Friesland, een kwekerij met honderden soorten snijbloemen.

hannekespluktuin.nl, kwekerijdebascule.nl/pluktuin

Tulpenroute in de Noordoostpolder

Van half april tot begin mei is de Noordoostpolder één grote bloemenzee. Percelen bloeiende tulpen, frisgroene akkers en boomgaarden wisselen elkaar af. Visit Flevoland stippelde een 88 kilometer lange autoroute uit langs tulpenvelden, informatiepunten en de stad Emmeloord. De route is eenvoudig te volgen via wit-roze borden met ‘Tulpenroute’ langs de weg.

visitflevoland.nl

Volendam per e-fatbike

De e-fatbike lijkt misschien op een vervaarlijke motor, maar het is gewoon een elektrische mountainbike. Lekker licht trappen dus! Huur ’m bij Volendam Rent & Event aan de haven, zoef door het centrum en verken de omgeving. Over de dijk richting Katwoude bijvoorbeeld, lunchen in Monnickendam en via het fotogenieke Broek in Waterland (pastelkleurige huisjes!) terug. Onderweg is het genieten van weilanden, molens en schapen.

rent-event.nl/uitje/e-fatbike-huren-in-volendam

Aanbieding 10% korting bij boeking via de site met de code Libelle2022.

Op adem in een yurt

Een ademcoach kan helpen om weggestopte emoties onder ogen te komen. Patricia van Kessel geeft tien keer per jaar een breathwork- en yinyogasessie op een bijzondere plek: midden in de Limburgse natuur in een gezellige yurt (zo’n ronde, Mongoolse tent). Neem ook de tijd om de vennen en bossen van de Groote Peel te ontdekken. Het ontluikende groen, de frisse geuren: mooi hoe de natuur ontwaakt.

thehealingbreath.nl/ademsessies

Aanbieding Ontvang 10% korting op een ademsessie bij reservering via patricia@thehealingbreath.nl, vermeld hiervoor Libelle in de reserveringsmail.

Picknicken tussen de fruitbomen

Weer eens wat anders dan een terrasjes: bestel een goedgevulde picknickmand bij de theeschenkerij van fruitbedrijf De Hoenderik in Tricht en geniet tussen de bloesemende fruitbomen van verse appeltaart en lekkere broodjes. Inclusief een leeg bakje om zelf te vullen met fruit in de pluktuin (dit is vanaf eind juni mogelijk).

dehoenderik-tricht.nl

Aanbieding Ontvang op vertoon van deze Libelle 10% korting op aankopen in de boerderijwinkel van De Hoenderik

Bike tour in Leeuwarden

Ooit was de Blokhuispoort een huis van bewaring, nu is het een cultureel bedrijvencentrum én de start van een bike tour door Leeuwarden. Stap op een zwarte omafiets met houten fietskratje, handig voor jas en tas, en rijd met een enthousiaste gids langs monumenten en bezienswaardigheden. Zoals de scheve kerktoren Oldehove, die nooit is afgebouwd.

leeuwardencity-events.nl/uitje/bike-tour-leeuwarden

Aanbieding Ontvang 10% korting met de kortingscode Libelle. Na het invullen van een datum voor de bike tour kun je de kortingscode invullen en wordt de 10% verrekend.

Tuk Tuk door Amersfoort

Met hun drie wielen zijn Tuk Tuks enorm wendbaar. Dat is handig in het drukke Aziatische stadsverkeer, maar komt ook goed van pas op de grachten en in de gezellige smalle steegjes van Amersfoort. Boek een City Tuk tour bij Beer & Grill De Vier Broers in de binnenstad, inclusief welkomstdrankje en na afloop een royale lunch.

devierbroers.nl/tuktuk

Eten in de wildwaterbaan

Ooit was Tropicana een groot tropisch zwemparadijs in Rotterdam, tót het verloederde door financiële problemen. In de voormalige wildwaterbaan is nu het eco-chic restaurant ALOHA gevestigd. Zowel de gerechten en cocktails – met ingrediënten uit Nederland en zo min mogelijk waste – als het uitzicht over de Maas zijn om te smullen.

alohabar.nl



Kanoën tussen de waterlelies

Zodra het mooi weer wordt, liggen rivieren, grachten en meren vol bootjes. Toch zijn er ook nog plekjes om in stilte te kanovaren, bijvoorbeeld in de buurt van Loosdrecht. Boek bij Jachthaven Kortenhoef een kano en vaar een route van 5 of 10 kilometer. Het gekwaak van de eenden, het geluid van de peddels, en verder... rust.

jachthavenkortenhoef.nl

Aanbieding € 5,- korting bij Jachthaven Kortenhoef bij het boeken van een kano op vertoon van deze Libelle.

Tuffen door Twente

Altijd al eens een tochtje willen maken in een Volkswagen Kever, een Citroën 2CV (Lelijke Eend) of een oude Londense taxi? Bij Nostalgisch-Rijden.nl in Ootmarsum (nabij Almelo) verhuren ze allerlei oldtimers. Tip: de 120 kilometer lange Sagenlandroute, waar sagen en legenden over Spookhazen, de Hellehond en de Duivel in het koeienvel centraal staan. Wat is het mooi rijden tussen bossen en akkers, langs watermolens en riviertjes!

nostalgischrijden.nl, anwb.nl

Aanbieding 10% korting op de arrangementen van nostalgischrijden.nl bij vermelding van de code Libelle.

Lammetjes kijken

In maart en april worden de meeste lammetjes geboren, dus dit is de beste tijd om op kraamvisite te gaan. Té schattig, het gedartel van die wollige beestjes. Op de website van Natuurmonumenten zijn diverse lammetjesroutes te vinden, bijvoorbeeld over de Sint-Pietersberg en de Brunssummerheide.

natuurmonumenten.nl

Ezeltje wandelen in Zeist

In Zeist vangen ze zieke, oude en mishandelde ezels op. Bezoekers kunnen helpen door de dieren mee te nemen voor een ommetje door het bos. Die beweging is goed om de ontwikkeling van artrose bij de ezels tegen te gaan. Maximaal 2 uur, anders worden ze te moe. Zo’n wandeling kost € 30,- p.p., de opbrengst komt ten goede aan Stichting Opvang De Ezelsociëteit.

ezelsocieteit.nl

Aanbieding Ontvang in april en mei op vertoon van deze Libelle bij de Ezelsociëteit een gratis kop koffie of thee met iets lekkers.

De leukste vlooien- markten

In de lente krijgen veel mensen opruimwoede, dat komt het aanbod op vlooienmarkten ten goede. Tweedehands shoppen is lekker goedkoop en nog duurzaam ook. Kijk voor een overzicht bijvoorbeeld op

marktenmarkten.nl

Kamperen in een Volkswagenbusje

Wat is de magie van zo’n ouderwets Volkswagenbusje? De ronde vormen? De zoete kleuren? Ze zijn op diverse plekken te huur. Hard gaan ze niet, maar B-wegen en landweggetjes zijn ook veel gezelliger. Overnachten kan bij een van de 30 paalkampeerplaatsen in Nederland met alleen een paal en een waterpomp, soms een picknicktafel. Meer is ook eigenlijk niet nodig.

devolkswagenbus.nl, bijzonderebusjes.nl

Het jaar 1900 in Orvelte

In het Drentse monumentendorp Orvelte kun je ervaren hoe het leven in 1900 was. Er worden kniepertjes gebakken, klompenmakers transformeren een blok hout in stevige stappers en bakkers bakken hun broden in speciale ovens. Veel bezienswaardigheden zijn gratis te bezoeken, sommige kosten een klein bedrag aan entree.

orvelte.net

Aanbieding Een warme drank naar keuze met een punt Drents appelgebak voor slechts € 5,- p.p. op vertoon van deze Libelle in restaurant De Drentse Heerlijkheid, Schapendrift 3, Orvelte.

Blote-voetenpad in Groningen

Of zoals de Groningers zeggen: ’t Blôde Fuottenpad. Voel het gras kriebelen, wandel door een bloemen-akker, klim over boomstammen en banjer door de modder. Aan het eind van de tocht (1,6 of 3,4 kilometer) voelt het bijna raar om weer schoenen aan te trekken. Onderweg zijn mooie vlinders te spotten. Start- en eindpunt is Theetuin Blotevoetenhof in Opende.

staatsbosbeheer.nl

Aanbieding Boek een theeworkshop en ontvang op vertoon van deze Libelle 10% korting. Meer informatie: blotevoetenhof.nl/theeworkshop.

Klauteren voor groot & klein

Klimmen is leuk voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Klimbossen vind je door het hele land, bijvoorbeeld Het Klimeiland in Leidschendam, met 50 klimobstakels, 11 kabelbanen en klimroutes tot 11 meter hoog. Nog een aanrader: Klimbos Overijssel. Hier is het ook mogelijk om te boogschieten en in zo’n doorzichtige bal over het water te lopen.

wscvlietland.nl, klimbos-overijssel.nl

Uitwaaien op Schier

Het typisch Nederlandse woord ‘uitwaaien’ is een wereldwijde trend aan het worden. Logisch, het is heel fijn om de wind door je haren en gedachten te laten blazen. Een perfecte plek hiervoor is het breedste strand van Europa: Schiermonnikoog. De branding met witte schuimkoppen, platgewaaid helmgras, heerlijk!

Scooter-kamperen

Wie geen zin heeft in ver vliegen of uren op de snelweg, maar wel via slingerende landweggetjes nieuwe dorpen wil ontdekken, kan een camperscooter huren bij Skootra. Alleen kleding en toiletspullen meenemen, de rest is er al – de scooter is bepakt en bezakt met kampeerspullen. Route uitstippelen en rijden maar.

skootra.nl, @skootra.nl

Aanbieding Boek een weekend bij Skootra met de code Libelle en ontvang gratis een goedgevulde picknickmand voor onderweg.

Snorkelen in Zeeland

De kleur is anders dan in mediterrane gebieden, maar toch is het water in de Grevelingen schoner. Volgens Duikcentrum De Witte Boulevard barst het in dit grootste zoutwatermeer van Europa van het voedsel, waardoor er veel leven te zien is. Prima omstandigheden om te snorkelen en enorme oesters, krabbetjes, visjes en zeesterren te spotten.

snorkelsafari.nl

Aanbieding Ontvang op vertoon van deze Libelle bij Duikcentrum De Witte Boulevard gratis het boekje Duikgids Schouwen-Duiveland t.w.v. € 7,50 (zolang de voorraad strekt).

Blokarten aan zee

Liefhebber van snelheid en actie? Dan is blokarten, ook wel strandzeilen genoemd, een aanrader. Een blokart is een door de wind aangedreven eenpersoons voertuig met drie wielen en een zeil dat wel 60 kilometer per uur kan gaan. De beste stranden om te blokarten zijn Wijk aan Zee, IJmuiden en Texel, hier is genoeg ruimte om bochten maken zonder snelheid te verliezen. Adrenaline-kick gegarandeerd!

outstandingevents.nl, blokartfun.nl, ijmuidenblokarten.nl, texelactive.nl/strand-zee/blokarten

Aanbieding 10% korting o.v.v. Libelle bij Outstanding Events op het 1op2 blokarten: wie bijvoorbeeld met 8 personen komt, krijgt 4 karren ter beschikking om te rouleren.

Vogelsafari op Texel

Mei is dé maand om vogels te kijken en op Texel hebben ze heel veel vogelkijkhutten. Niet gek, er komen zo’n vierhonderd soorten voor. In het voorjaar worden de nachtzwaluw en houtsnip verwacht. Ook leuk: een vogelexcursie of -safari onder leiding van een ervaren gids. Vraag ernaar bij het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp.

vogelinformatiecentrum.nl

Aanbieding Ontvang 10% korting op de nieuwe gids Vogels van Texel (kost normaal € 16,99). Deze aanbieding is alleen geldig in het Vogelinformatie-centrum in De Cocksdorp.

Verborgen parel: Millinger Theetuin

Deze theetuin in het Gelderse Millingen aan de Rijn ligt midden in de natuur. Parkeren kan op 2,5 kilometer afstand in Kekerdom (betaald) of gratis op 4,5 kilometer afstand bij De Lange Paol. Volg de bordjes over de dijk of – leuker! – wandel over de smalle zandpaden langs koeien en wilde paarden. De tuin is opgedeeld in verschillende thema’s en elke vrijdagavond is er een aanschuifdiner.

millingertheetuin.nl

Aanbieding Ontvang op vertoon van deze Libelle gratis een punt taart (1 entreebon = 1x gratis gebak).

Rozen kijken in Arcen

De kasteeltuinen van het Limburgse Arcen horen bij de mooiste van Europa. Er is onder meer een barok Rosarium met meer dan 8000 rozen. Tijd over? Wandel 2,5 kilometer langs de Maas en steek met het veerpontje de rivier over naar het dorp Lottum. Terrasjes genoeg, en dat stuk Limburgse vlaai is na die wandeling wel verdiend.

kasteeltuinen.nl

Aanbieding Gebruik de code KTALIBELLE2022 in de ticketshop en bezoek de kasteeltuinen van Arcen dit voorjaar met 25% korting op een regulier dagticket à € 18,50. Geldig t/m 31 mei 2022.

Fotografie: Aloha, ANP, Beeldigbeeld/Living4Media, Getty Images, Imageselect, Abigail Van Kooten Photography, Dana van Leeuwen, Nationale Beeldbank, Matt Seymour/Unsplash, Shutterstock