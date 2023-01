3 mooie eigenschappen die jij bezit als je jarig bent in januari

Als je jarig bent in januari, dan heb je een Steenbok of een Waterman als sterrenbeeld. Deze twee sterrenbeelden verschillen op veel vlakken van elkaar. Zo is de Steenbok vrij gereserveerd en is de Waterman een stuk extraverter. Ook is de Steenbok over algemeen praktisch ingesteld, terwijl de Waterman vaak juist creatief is. Toch hebben deze twee sterrenbeelden van januari ook genoeg overeenkomsten. En laten daar nou een paar mooie eigenschappen tussen zitten.

1. Lieve vriendin

Als jij jarig ben in januari ben jij een droomvriendin. Mensen die in januari zijn geboren zijn namelijk sympathiek, zorgzaam en betrouwbaar. Jouw omgeving kan altijd op jou rekenen en je bent altijd bereid om je in te zetten voor anderen. Daarbij sta je ook altijd open voor een goed gesprek. Voor advies kunnen vriendinnen dus zeker bij jou terecht.

2. Harde werker

Januarikinderen zijn niet vies van hard werken. Ook leidinggevende posities liggen ze goed. Dat komt doordat ze ambitieus en zelfverzekerd zijn. Maar iemand die jarig is in januari heeft ook heel zachte eigenschappen die het goed doen op de werkvloer. Zo zijn januarikinderen over het algemeen kalm en empathisch. Daardoor kunnen ze goed omgaan met stress, problemen op de werkvloer en grote verantwoordelijkheden. En wat ook nog eens extra handig is, is dat iemand die jarig is in januari veel creatiever is dan iemand die in een andere maand is geboren. Dat maakt je vindingrijk en origineel. En dat zijn eigenschappen die erg handig zijn als het op werk aankomt.

3. Humor

Steenbokken en Watermannen hebben één groot ding gemeen: ze halen hun geluk uit andermans geluk. En dat betekent niet alleen dat deze sterrenbeelden zorgzaam en meelevend zijn. Het zorgt er ook voor dat ze erg grappig zijn en altijd hun best doen om anderen te laten lachen. De kans is groot dat jij bij je vrienden bekend staat om je grapjes en positieve energie. En dat is iets om te koesteren.

