3 yogahoudingen die goed werken tegen hoofdpijn

“Yoga kan mentale rust brengen en bovendien kan ontspanning en beweging de bloedsomloop, die gehinderd wordt door spierspanning, opnieuw stimuleren”, legt Yoga-experte Lien Matthijs uit aan Libelle.be. “Poses waarbij je hoofd zich lager bevindt dan de voeten, zijn daarvoor ideaal.”

We geven een aantal voorbeelden die je makkelijk thuis kan doen:

1. Paschimottanasana

De zittende voorwaartse buiging opent de hamstrings en stretcht de onderrug en de heupen. Er ontstaat veel druk op het buikgebied, wat de bloedsomloop en de afvoer van afvalstoffen stimuleert. Bovendien worden door de intense stretch aan de achterkant van de benen, de blaas- en niermeridiaan gestimuleerd. Om deze reden heeft de oefening een ontspannende en kalmerende werking op de geest.

Neem plaats in zithouding en strek je benen voor je uit. Kantel je bekken naar voren. Trek je tenen van beide voeten naar je toe. Adem in en cirkel je armen omhoog. Adem uit en buig zover mogelijk naar voren. Pak ondertussen je voeten (of enkels) vast. Laat je hoofd ontspannen hangen. Haal vijf keer adem en kom rustig weer omhoog.

Paschimottanasana Beeld Getty Images

2. Prasarita padottanasana

De gestrekte vooroverbuiging traint je binnen- en achterkant van de benen en verlengt je wervelkolom. Het kan milde rugpijn verlichten en brengt bovendien rust in je hoofd. Dit komt doordat de oefening ervoor zorgt dat zuurstofrijk bloed naar je hersenen stroomt, wat je nieuwe energie geeft en vermoeidheidsklachten afremt.

Ga rechtop staan en spreid je benen zo ver mogelijk uit elkaar. Zorg dat je voeten één tot anderhalve meter uit elkaar staan. De tenen wijzen recht naar voren. Verstrengel je armen achter je rug in elkaar. Trek vervolgens je handen naar beneden, waardoor je borstkas opent. Adem in en op de volgende uitademhaling buig je helemaal naar voren. Hef je handen van je rug af, zoals op de afbeelding. Laat je hoofd ontspannen hangen. Blijf vijf ademhalingen in deze pose. Maak je handen los en plaats ze in je heupen. Adem opnieuw in. Kom dan met een knik in de knieën langzaam omhoog.

Prasarita padottanasana Beeld Getty Images

3. Adho mukha svanasana

De neerwaartse hond is een veelzijdige yogahouding die ervoor zorgt dat er energie door het hele lichaam kan stromen. Ook stretcht het de schouders, rug, polsen, handen, hamstrings en kuiten. De houding gaat stijfheid in de benen, rug en schouders tegen en is hiermee een goede warming up. Deze houding is ook effectief tegen hoofdpijn, slapeloosheid, sommige soorten rugpijn, stress en vermoeidheid.

Ga op je handen en knieën staan. Zorg dat je handen op schouderbreedte staan. Plaats je knieën op heupbreedte. Adem in en krul je tenen in de yogamat. Adem uit en breng je heupen omhoog. Laat je hoofd ontspannen hangen. Gevorderden kunnen eventueel één been omhoog doen, zoals op de afbeelding hieronder. Blijf vijf ademhalingen in deze pose. Het is niet erg als je je knieën een klein beetje gebogen houdt. Op die manier ontlast je je rug. Adem in en terwijl je daarna uitademt, breng je je knieën weer naar de mat en ga rustig zitten.

Adho mukha svanasana Beeld Getty Images

