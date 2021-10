4 heerlijke toetjes met verstopte groenten

Elke dag moet je ongeveer 400 tot 500 gram aan groente en fruit eten. Dit vermindert de kans op vroegtijdig overlijden en de kans op hart- en vaatziekten. Maar het eten van zoveel groenten en fruit per dag is lang niet zo makkelijk. Hoe handig is het om wat groenten in je toetje te verstoppen. Wedden dat je het niet proeft?

Muffins met spinazie

De combinatie van chocolade en spinazie klinkt misschien een beetje gek, maar je proeft de spinazie helemaal niet. Beloofd!

Ingrediënten

2 bananen

150 gram kokosbloesemsuiker

80 gram spinazie

80 milliliter (amandel)melk

20 gram kokosolie

200 gram zelfrijzend bakmeel

90 gram pure chocolade

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Doe alle ingrediënten in een kom en mix het door elkaar. Giet het mengsel vervolgens in de muffinvormpjes. Bak ze ongeveer 25 minuten.

Chocolademousse met avocado

Zin in een chocoladetoetje, maar wil je je nadien niet gelijk schuldig voelen? Maak dan deze gezonde chocolademousse met avocado. Avocado is lekker romig van structuur en dat geeft deze mousse een heerlijke zachte smaak. Bovendien bevat de mousse hierdoor een hoop goede voedingsstoffen.

Ingrediënten

55 gram pure chocolade

1/4 banaan

1 avocado

1 eetlepel cacaopoeder

45 milliliter amandelmelk

1/2 vanille-extract

2 theelepels agavesiroop

Zo maak je het

Smelt de chocolade ‘au bain marie’. Doe vervolgens alle ingrediënten in een blender en mix alles goed door elkaar. Het hoort een romige massa te zijn. Laat de chocolade mousse minstens drie uur in de koelkast opstijven. Voordat je de mousse in de koelkast zet, kun je eventueel nog wat gesmolten pure chocolade toevoegen zodat je een krokante bovenlaag krijgt.

Brownie met zoete aardappel

Een lekker smeuïge brownie die ook nog eens gezond is. Wat wil je nog meer?

Ingrediënten

400 gram zoete aardappel

140 gram pure chocolade

80 gram kokosolie

100 gram zelfrijzend bakmeel

160 gram suiker

Een beetje zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Schil de zoete aardappel en snijd ‘m in stukjes. Stoom de zoete aardappel voor ongeveer 20 minuten. Smelt de chocolade samen met de kokosolie ‘au bain marie’. Doe de chocolade samen met de zoete aardappel, bloem, suiker en zout in een kom en mix alles door elkaar. Schep het mengsel in de vorm en bak de brownie in 35 à 45 minuten gaar.

Cake met limoen en courgette

Met wat limoen en courgette maak je een verantwoorde variant van je ultieme guilty pleasure.

Ingrediënten

315 gram zelfrijzend bakmeel

200 gram kokosbloesemsuiker

1 theelepel bakpoeder

1 citroen

180 gram (amandel)melk

100 milliliter kokosolie

80 gram geraspte courgette

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Rasp de citroen en snijd ‘m vervolgens doormidden. Pers een halve citroen in een bakje. Meng het meel, suiker, bakpoeder, citroenrasp, citroensap, melk, kokosolie en courgette door elkaar. Giet het mengsel in een taart- of ovenschaal. Bak de taart in 50 minuten gaar.

