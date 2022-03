4 snelle tuinklusjes die je in één middag kunt doen

Naast dat tuinieren resulteert in een prachtige, opgeruimde tuin en een leeg hoofd, blijkt tuinieren ook nog eens heel goed te zijn voor je mentale gezondheid. Door het aanraken van bladeren, het woelen door de aarde en het knippen van de rozenstruiken voel je de stress zo van je afglijden.

Dus hup, die tuin in. Voor deze tuinklusjes heb je slechts een middag (of zelfs een paar uur) nodig. Ideaal voor de zaterdagmiddag of zondagochtend:

1. Onkruid wieden

Het is niet het leukste klusje, maar je ziet wel al snel het resultaat. En dat resultaat mag er wezen, want wie wil in de lente en zomer nu niet in een onkruidvrije tuin genieten van het mooie weer? Een paar tips:

Gebruik een schoffel en vermijd het graven in de grond zoveel mogelijk. Dit brengt onkruidzaden naar de oppervlakte, waardoor je een groter onkruidprobleem veroorzaakt. Neem je koptelefoon mee en luister naar een podcast terwijl je wiet. Wist je trouwens dat je een hoop calorieën verbrandt door onkruid te wieden?

En eenmaal klaar is het verstandig om eens per week een kleine wandeling door je tuin te maken. Verwijder al het jonge onkruid dat je ziet. Hoe jonger het onkruid, hoe gemakkelijker je het onkruid kunt verwijderen.

2. Tegels reinigen

De kans is groot dat je al snel de hogedrukspuit pakt om de tuin een schoonmaakbeurt te geven. Maar dit kun je dus beter niet doen! Door de hoge druk wordt de bestrating poreus en kunnen er witte kringen van aanslag ontstaan. Bij veel tegels is wat heet water met een scheutje groene zeep al voldoende. Laat het even intrekken en ga er vervolgens met een borstel of bezem overheen.

3. Schutting verven

Het kost je een paar uur, maar dan heb je ook wat. Je schutting lijkt zo goed als nieuw, waardoor de tuin een hele nieuwe uitstraling krijgt. Hang nog wat buitenlampjes op en je creëert gelijk een gezellig sfeertje.

4. Gazon maaien

Het ligt natuurlijk aan de hoeveelheid gras, maar normaal gesproken is dit zo gepiept. Het zorgt gelijk voor een nettere tuin. Bovendien kan het gras hierdoor wat beter groeien. Om het gras in een goede conditie te houden is het namelijk noodzakelijk om het regelmatig te maaien. Maar maai het gras niet te kort, want het kan in maart en april nog best koud worden.

Met deze snelle tuinklusjes ben je al een heel eind. Heb je de smaak te pakken? Dit kun je die je in maart nog meer doen om je tuin lenteklaar te maken.

Handig! Zó kom je gemakkelijk van onkruid in je tuin af:

Bron: Red online