5 dingen die je nóóit moet doen met jouw fietsaccu

Gemiddeld doe je zo’n vijf jaar met een fietsaccu. Dat is waarschijnlijk een stuk minder lang dan je met je elektrische fiets doet. Vroeg of laat zul je 'm dus een keer moeten vervangen. Hoe snel dat is, hangt af van hoe goed je de accu onderhoudt. Houd je daarom vóór je in het zadel springt aan de volgende tips:

Je accu langere tijd aan kou en hitte blootstellen

Het beste is om de accu uit de fiets te halen als je 'm niet gebruikt, vooral in de winter. Een fietsaccu gedijt namelijk het beste bij een temperatuur van 10 tot 20 graden. Urenlang in de volle zon op een zomerdag of in de vrieskou doet 'm geen goed — het zijn net mensen. Stal je accu of fiets dus het liefste binnen op kamertemperatuur. Stap jij toch vaak op de fiets in de wintermaanden? Dan kun je een thermische hoes voor je fietsaccu gebruiken.

De verkeerde oplader gebruiken

Bij iedere accu hoort een oplader en deze zomaar wisselen is nooit een goed idee. Een verkeerde oplader kan de batterij namelijk verhitten, met in het ergste geval brand. Gebruik altijd een oplader van 100 procent hetzelfde type en merk als de originele oplader die je kreeg bij je aankoop. Hebben jullie thuis meerdere elektrische fietsen? Label de opladers dan om verwarring te voorkomen.

Je accu leeg opbergen

Berg de accu nooit voor langere tijd leeg op, want dan krijg je diepontlading. Een batterij loopt namelijk altijd (langzaam) leeg, ook als deze niet is aangesloten op je fiets. Zorg daarom dat de accu altijd rond de 50 procent is opgeladen als je 'm voor langere tijd weglegt. Laad na drie maanden weer bij.

Je accu blijven gebruiken na een harde val

Wanneer je fiets (hopelijk zonder jou erop) een harde smak maakt, kan de accu er aan de buitenkant prima uitzien, maar van binnen beschadigd zijn. In een lithium-ion-fietsaccu, die alle nieuwere e-bikes hebben, kan dan kortsluiting ontstaan. Er ontstaat dan een heftige chemische kettingreactie. Een beetje zoals in een raket, maar dan in het klein. Gelukkig komt dit niet vaak voor, maar als je accu flink is gevallen, kun je beter het zekere voor het onzekere nemen en een nieuwe kopen.

Je accu altijd helemaal leegtrappen

Sommige accu's moet je in de lader bewaren en sommige moet je handmatig losmaken. Controleer even in de gebruiksaanwijzing welke jij hebt, want een volle accu lang in de oplader laten zitten is niet best voor de levensduur ervan. Heb je iets te fanatiek doorgetrapt en is de accu helemaal leeg? Dat is geen ramp, maar ook niet echt goed voor het ding. Het beste houd je je fietsaccu tussen de 20 en 80% opgeladen. Zorg altijd dat de contactpunten droog zijn als je de fietsaccu terugplaatst.

Bron: ANWB, Fietsersbond