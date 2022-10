5 heerlijke fietstochten mét pannenkoekenstop

Wat boffen we in Nederland met al die mooie fietsroutes. Ook fijn: je komt onderweg altijd wel een pannenkoekenhuis tegen voor een welverdiende appel met spek, brie met noten of gewoon met stroop?

Pannenkoekenroute Zeewolde - 36 km

Begin- en eindpunt: Zeewolde, Flevoland

De bossen in Flevoland zijn nog maar vijftig jaar oud, maar lijken er al honderden jaren te staan. Door de vruchtbare zeeklei groeien de populieren, essen, wilgen en naald­bomen als kool.

Tulpeneiland

De tocht begint in Zeewolde, maar al snel fiets je langs de oevers van het Wolderwijd. Onderweg heb je mooi uitzicht op de polder en de groene ‘muur’ van de bossen. In het meer ­liggen kleine eilandjes, eentje heeft de vorm van een tulp. Grappig ­weetje: een ambtenaar bedacht de spraakmakende vorm om zo meer kans te maken op subsidies.

Beverbende

Hup het Harderbos in. Het fietspad is bedekt met goudgele en bruine bladeren. Snuif de geur van mos op en hoor de wind ruisen door de bladeren. Onderweg zie je veel omgevallen bomen. Die mogen lekker blijven liggen als voedsel voor mossen, schimmels, paddenstoelen en insecten. Heb je de half opgegeten takken in het water gezien? Het werk van ­bevers, die voelen zich hier thuis. De kans dat je ze spot is echter klein, het zijn echte nachtdieren.

Hans & Grietje

Bij Hans & Grietje worden de ­pannenkoeken gebakken op hoog vuur en in zware gietijzeren ­pannen. Wees gewaarschuwd: je komt terecht in een heus sprookje. In sommige kamers staat ­alles ondersteboven, bewegen de vloeren, zweven de tafels of staat er ineens een heks voor je neus. Genoeg gegeten? Fiets dan via het Horsterwold, een van de grootste aaneengesloten loofbossen van Nederland, terug naar Zeewolde. Kijk goed om je heen, misschien zie je onderweg wel reeën, wilde paarden, damherten of een vos. hansengrietjezeewolde.nl

Fietsroute rond Lutterzand - 37 km

Begin- en eindpunt: De Lutte, Overijssel

Wat een afwisselende route, dwars door naaldbossen en heide, langs zandduinen en het meanderende riviertje de Dinkel.

Zand en bos

Vroeger bestond het gebied uit heide, maar door gulzig grazende schapen en het steken van heideplaggen werd het landschap kaal. De wind kreeg vrij spel en er ontstonden zandverstuivingen. Om die tegen te gaan, werden in de late middeleeuwen grove ­dennen ­geplant. Tegenwoordig groeien er ook jeneverbes­struiken, ­berken en ­eiken. Maar de Dinkel steelt de show; sprankelend en kraakhelder stroomt het riviertje door het ­glooiende landschap. Dat klinkt ­onschuldiger dan het is, want het snel­stromende water slaat soms de grond onder de wortels van de dennenbomen weg. Vandaar die steile oevers en kliffen.

Commiezenhut

Boter, sigaretten, drank; er werd flink gesmokkeld tussen Twente en Duitsland. Daarom hielden commiezen (douaneambtenaren) de wacht in verdekt opgestelde plaggenhutten. Toen de grens in 1985 werd opengesteld, verviel de functie van de gecamoufleerde ­huisjes, maar ze staan er nog steeds. Als je er langsfietst, waan je je de hoofdpersoon in een avonturenboek.

Bolle Jan

Bijkomen kan bij Bolle Jan in Denekamp, met alle klassieke pannenkoeken op de kaart. Zin in iets bijzonders? Kies dan voor de pannenkoek met geraspte aardappel en crème fraîche of met jackfruit, saté en ananas. bollejan.nl

Fietsroute van Oostzaan naar Westzaan - 57,5 km

Begin- en eindpunt: Westzaan, Noord-Holland

Dubbel feest: deze route komt langs twéé pannenkoekenhuizen. Maar eerst stevig trappen door uitgestrekte polders, langs sloten, kanalen en natuurlijk molens.

Papiermolen op windkracht

Oostzaan en Westzaan zijn van oorsprong lintdorpen. Ze ontstonden in de elfde en twaalfde eeuw, toen boeren hun boerderijen op terpen bouwden. In Westzaan stonden ooit meer dan 150 molens, dat moet een bijzonder gezicht zijn geweest. Nu staan er nog vijf, waaronder De Schoolmeester. Dit is de laatste papiermolen ter wereld op windkracht. Een kijkje nemen kan woensdag tot en met vrijdag en kost vijf euro. zaanschemolen.nl

Twiskerrandgebied

Rijd verder langs het ­water. Het Twiskerrandgebied ­bestaat uit allemaal stukjes land die worden beheerd door particulieren. Daar, tussen de rietkragen om de veenpolder-eilandjes, is dat een bruine kiekendief die nog niet naar Zuid-Europa is ­vertrokken?

De Kraai & De Appel

Stap even af voor wat kiekjes van de oude Zaanse huizen en molens aan de oevers van de Zaan. Een paar minuten verderop, in een achttiende-eeuwse Zaanse graanschuur, ligt pannenkoekenrestaurant De Kraai. De pannenkoeken zijn groot (diameter van 29 cm) en het interieur is oud-Hollands knus. Even later al­weer trek? Na een halfuurtje trappen kom je langs nóg een pannenkoekenhuis: De Appel in Oostzaan. Hier hebben ze ook belegde broodjes, warme appeltaart en verse smoothies. dekraai.nl, pannenkoekdeappel.nl

Fietsroute rondom Soest - 48,5 km

Begin- en eindpunt: Soest, Utrecht

Bos, zand, water, hei: je kunt het tijdens deze tocht afvinken. De route heeft trouwens een koninklijk tintje, want je fietst langs paleis Soestdijk en kasteel Drakensteyn.

Oranje boven

Hoe fijn de bossen rondom Soest zijn, daar weet prinses Beatrix alles van. Van 1963 tot 1981 woonde ze in Kasteel Drakensteyn, in het bos bij het dorp Lage Vuursche. Toen ze koningin-af was, besloot ze terug te gaan naar haar optrekje in het groen. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om naar binnen te loeren, maar ook van buiten is het prachtig. Verderop ligt Paleis Soestdijk, de imposante voormalige Oranjeresidentie. Kom nog eens terug voor een rondleiding door de kamers als de renovatie, die tot 2024 duurt, achter de rug is.

De Vuursche Boer

Ga je voor stroop of een flinke berg poedersuiker? Of allebei, zodat je straks genoeg energie hebt om verder te trappen? Een pannenkoek met appel, rozijnen en kaneel is altijd lekker. Op verzoek maken ze ’m ook glutenvrij, veganistisch of lactosevrij. devuurscheboer.nl

Soestduinen

Het zwaarste deel van de route zit erop, vanaf nu zoef je zo door de Soesterduinen richting Soest. Vergeet het laatste stukje niet om goed om je heen te kijken. Met een beetje fantasie is het hier net de savanne, maar dan met jeneverbesstruiken in plaats van baobabs en zand­hagedissen in plaats van ­olifanten. In de lage ­najaarszon zijn de herfstkleuren sprookjesachtig mooi.

Fietsen door de Chaamse Bossen - 55 km

Begin- en eindpunt: Chaam, Noord-Brabant

Stuur over de slingerende paden, dwars door het Prinsenbos en de Chaamse Bossen naar het centrum van Alphen. Start en eindig de tocht bij familierestaurant Huis ten Bosch.

Koetshuis Anneville

Vanaf het pannenkoekenrestaurant is Landgoed Anneville de eerste bezienswaardigheid. Wist je dat koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog korte tijd in de villa heeft gewoond? Onder andere met Erik Hazelhoff Roelfzema, de Soldaat van Oranje. Ook Prins Bernhard verbleef hier even. Tegenwoordig is het een plek voor congressen en kleinschalige evenementen. Bezoeken kan op afspraak. koetshuisanneville.nl

Chaamse Bossen

En dan de natuur in! In deze tijd van het jaar zijn de Chaamse Bossen één grote kleurenpracht. Fiets over eiken- en beukenlanen door de knisperende bladeren. Sommige delen van het bos zijn al duizend jaar oud, dat komt bijna niet meer voor in Nederland. Niet te snel trappen, dan zie je de rood-met-witte-stippen-­paddenstoelen over het hoofd.

Ambachtelijk

Ga rustig zitten, bij Huis ten Bosch kun je weer op adem komen. Nee, we bedoelen niet het paleis, maar een gezellig ‘huiske’ waar ze ­ambachtelijke, biologische pannen­koeken serveren. Stel zelf je ideale pannenkoek samen, of kies voor een luxe combinatie ­zoals brie met spek, sla, honing, appel en walnoten. Smullen! huistenboschchaam.nl

Fotografie: ANP, De Appel, Getty Images, Hein Gijsbers, Hans & Grietje, Imageselect, NAMO, Nationale Beeldbank, Shutterstock, Vuursche Boer. | Styling: Ramona Da Cruz Lopes.