5 theesoorten die je dankzij hun gezondheidsvoordelen vaker wil drinken

Groene thee

Je kon het vast al raden: groene thee is een van de gezondste theesoorten. Waarom? Groene thee werkt ontstekingsremmend, werkt tegen virussen, doodt bacteriën én helpt tegen veroudering. Daarnaast kan het stress en vermoeidheid verminderen, is het goed voor het geheugen én helpt het bij afvallen. Win-win-win-win-win, toch?

Kamillethee

Eigenlijk niet eens een échte theesoort, maar een kruidenthee. Maar wel eentje die je kan helpen om heerlijk te gaan slapen. Kamillethee werkt namelijk als kalmeringsmiddel en helpt je zenuwstelsel te kalmeren (dus ook handig voor een eerste afspraakje!). Deze natuurlijke spierontspanner werkt daarnaast ook tegen migraine. Maar let wel: drink deze theesoort met mate, meldt het Voedingscentrum.

Muntthee

Vaak last van verstoppingen in de darmen? Dan is muntthee je nieuwe vriend. Eentje die onwijs goed is voor de spijsvertering en als extraatje is deze theesoort ook nog eens goed voor de luchtwegen. Ook is dit een theesoort die goed helpt tegen misselijkheid. Een perfect theetje on the go dus, als je last van reisziekte hebt. En bovenal is dit ook nog eens een fijne thee voor als je op dieet bent. Het specifieke smaakje zorgt er namelijk voor dat je lichaam zich sneller verzadigd en vol voelt. Daardoor snoep je minder!

Kurkumathee

Kurkuma is niet alleen een heerlijke specerij in curry's of stoven, maar ook ideaal voor in de thee. Het is namelijk niet alleen lekker, maar ook hartstikke gezond. Zo werkt kurkumathee onder andere ontstekingsremmend, is het goed voor de spijsvertering én helpt het tegen een te hoge bloeddruk. Daarbij zou het zelfs de groei van vetweefsel remmen.

Gemberthee

Heb je een snotneus of voel je dat je een griepje onder de leden hebt? Gemberthee is je beste vriend en houdt die grieperigheid in toom. En heb je last van je maag of darmen? Dan helpt verse gember daar ook erg goed tegen. Maar dit wondermiddel zou nog veel meer gezondheidsvoordelen hebben. Gember doet ook wonderen voor je verteringsstelsel. Zo zorgt gember ervoor dat je lichaam voedingsstoffen beter opneemt en kan het misselijkheid verminderen. Daarbij bevordert gember de doorbloeding van je lichaam én kan dit middeltje je helpen rustiger te worden in stressvolle tijden.

