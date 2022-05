1. Ontdooi je vriezer eens in de drie maanden

Wij zullen vast de enigen niet zijn bij wie de pegels in de vriezer hangen. Maar ontdooien, ho maar. Wat een gedoe. Alles past er nog gewoon in, toch? Maar je vriezer even laten uitdruppen doe je niet alleen om ruimte te winnen, je kunt er ook een boel energie mee besparen en dat scheelt weer centen. Bij een ijslaag van twee millimeter neemt het energieverbruik van een vriezer al met tien procent toe. Hoe vervelend het ook is, de boel ieder seizoen eens laten opwarmen en leegbikken doet wonderen.

2. Check de deurrubbers Trek je koelkast eens open en controleer of de rubbers langs de deurranden nog goed vastzitten. Hangen ze op half zeven? Dan is even terugduwen helaas niet voldoende. Niet goed vastzittende deurrubbers zorgen ervoor dat warme lucht de koelkast insluipt. En dat kost de koelkast nog meer energie om op de juiste temperatuur te blijven. Zonde!

3. Zet de vriezer of koelkast niet tegen de muur aan en zet ‘m waterpas

De ideale plek voor je koelkast en vriezer is minstens tien centimeter van de muur. Als een koelend apparaat te dichtbij de muur staat, kan het de warmte niet goed kwijt waardoor het extra hard moet draaien om de temperatuur laag te houden. En als een vriezer of koelkast waterpas staat sluiten de deurtjes beter. Dit doe je dus om precies dezelfde reden als het checken van de deurrubbers. Minder kieren betekent minder warme lucht van buitenaf in je koelkast of vriezer.

4. Zet geen warm eten in de koelkast of vriezer

Door warm eten in de koelkast of vriezer te leggen, moet de motor harder en langer werken. Daarmee verspil je zelfs veel meer energie dan wanneer je de koelkastdeur iets te lang open laten staan of het ding tot de nok toe volstopt. Laat eten eerst afkoelen op het aanrecht. Daarna kun je de restjes alsnog in de koelkast opbergen. Laat eten niet langer dan dat op het aanrecht staan, anders wordt het een broeiplaats voor bacteriën.

5. Let op het energielabel bij aanschaf van een nieuwe

Ben je toe aan een nieuwe koelkast of vriezer? Kies er dan één met een groen label en – liever nog – een donkergroen label. Dit zijn de zuinigste exemplaren. Op het energielabel vind je ook het stroomverbruik in kWh per jaar, waarmee je een grove berekening van je kosten kunt maken. Kies ook liever geen Amerikaanse koelkast met dubbele deuren. Die gebruiken zo'n 35 procent meer stroom dan de gemiddelde koelvriescombinatie.

Even goed opletten dus, maar het scheelt je aan het einde een heleboel op de energierekening.

Meteen aan de slag? Zo ontdooi je je vriezer zonder dat het een waterballet wordt:

Bron: Coolblue, Milieucentraal.