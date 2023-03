5 verrassende dingen die je kunt schoonmaken met olijfolie

1. Leren meubels opfrissen

Olijfolie is net als andere koudgeperste oliën heel geschikt om leer mee te behandelen. Olijfolie herstelt krassen, frist de kleur op en geeft zelf de meest geleefde leren meubels weer glans. Giet het niet direct op de stof, maar dep een beetje onverdunde olijfolie op een schone, zachte doek en wrijf over het materiaal.

2. Rvs en zilver polijsten

Ook je zilverwerk en rvs gaat weer stralen van een likje olijfolie. Meng voor je zilveren voorwerpen, zoals sieraden, 100 milliliter citroensap met een theelepel olijfolie. Breng dit aan op een schone doek en poets hiermee je zilverwerk op. Ga je aan de slag met rvs, zorg dan eerst dat het rvs oppervlak schoon en vetvrij. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld afwasmiddel of keukenontvetter. Wrijf daarna met een schone doek een klein beetje (!) olijfolie over het oppervlak. Let op dat je nooit handgrepen, trapleuningen, deurklinken en andere grepen oppoetst met olie om slipgevaar te voorkomen.

3. Verf van handen en haar verwijderen

In de weer geweest met verf? Dan is dat meestal te zien aan het hardnekkige ‘kunstwerk’ van verfvlekken op je handen. Deze kun je simpel verwijderen door je handen in te smeren met olijfolie, slaolie, zonnebloemolie of een andere olie.

Ook (permanente) haarverf ga je te lijf met olijfolie, zowel op je huid als in je haar na een mislukte verfbehandeling. Om je huid vlekvrij te krijgen, dep je de olie op de vlekken. Laat het zo lang mogelijk intrekken en spoel daarna je huid af. Wil je verf uit je haar krijgen? Spoel je haar dan eerst met warm water, zodat de haarschubben open gaan staan. Warm dan een kommetje olijfolie op in de magnetron, ongeveer een halve minuut. De olie mag niet je huid verbranden, dus test dit voorzichtig. Druppel de olie daarna op je hoofd en masseer het in van de wortels tot de punten. Laat 30 minuten afgedekt met een handdoek intrekken. Spoel daarna uit met warm water en was je haar met een shampoo.

4. Hout voeden

Hout ziet er nét wat beter uit met een subtiel glansje. Vergeet je houten meubels dus niet af en toe te voeden met, jawel, olijfolie. Meng 1/3 citroensap met 2/3 olijfolie. Wrijf je kasten, houten tafel en stoelen in.

5. Je huid reinigen

Olijfolie verdient een plekje in de badkamerkastje: het is namelijk een natuurlijke make-upremover. Zelfs als je waterproof make-up draagt. Druppel een beetje olijfolie op een wattenschijfje en reinig je gezicht zoals gebruikelijk. Spoel daarna je huid af met water. Gebruik niet té veel olie, want dan heb je kans dat je je poriën verstopt.

