5x de toepasselijkste bloemen om je beste vriendin mee te verrassen

Dag van de vriendschap

Op 30 juli vieren we de internationale dag van de vriendschap. Deze dag is in het leven geroepen om stil te staan bij wat vriendschap betekent. Wie weet kun jij je beste vriendin op deze mooie dag wel verrassen. Vertel haar wat ze voor jou betekent en hoe blij je bent met jullie vriendschap.

Bloemen voor je vriendin

Bloemen en planten hebben vaak een mooie betekenis, die kan verschillen per cultuur en context. Extra leuk dus, om een bloem te kiezen die past bij de boodschap die jij graag wilt overbrengen. Hieronder sommen we bloemen op die zo’n bijzondere betekenis hebben op het gebied van vriendschap.

De mooiste bloemen om vriendschap mee te vieren

1. Campanula

Deze klokjesbloem staat voor dankbaarheid. Dus als je een campanula aan je beste vriendin geeft, kan dit een mooie manier zijn om je waardering voor haar vriendschap te tonen. Het is een subtiele en liefdevolle manier om te zeggen: ‘Dankjewel dat je er altijd voor me bent.’ Het laat zien dat je de vriendschap koestert en dankbaar bent voor de speciale band die jullie hebben.

Campanula's Beeld Getty Images

2. Roos

Bij de roos denk je hoogstwaarschijnlijk aan romantische liefde, maar deze bloem staat voor nog veel meer. De betekenis hangt voornamelijk af van de kleur. Zo staan gele rozen voor vriendschap en vreugde, terwijl de roze roos staat voor geluk, dankbaarheid en zuiverheid. Tot slot vertegenwoordigen oranje rozen enthousiasme en bewondering. Een mix van kleuren is dus perfect om te geven aan je beste vriendin op de dag van de vriendschap.

Rozen Beeld Getty Images

3. Chrysant

De chrysant brengt geluk en gezondheid, dus wil je wat positieve energie delen met je vriendin? Geef dan een bosje chrysanten. Daarmee geef je aan dat je hoopt dat jullie band altijd sterk en mooi zal blijven.

Chrysanten Beeld Getty Images

4. Zonnebloem

De zonnebloem wordt vaak geassocieerd met het koesteren en waarderen van vriendschappen. Het geven van een zonnebloem aan je beste vriend of vriendin kan dan ook een perfecte manier zijn om te laten zien dat je jullie vriendschap waardeert. Doordat deze bloem op de zon lijkt, symboliseert-ie tegelijkertijd ook een warme en sterke band die straalt én groeit.

Zonnebloemen Beeld Getty Images

5. Orchidee

De orchidee staat symbool voor schoonheid, diepe genegenheid en respect voor - in dit geval - een dierbare vriend of vriendin. Door een orchidee aan je beste vriendin te geven, zeg je eigenlijk dat je haar schoonheid waardeert, en dan niet alleen haar uiterlijk, vooral ook de persoon die ze vanbinnen is.

Orchidee Beeld Getty Images

