6 hotels in Amsterdam waar je ook heel lekker kunt eten

Als je je hotel slim uitkiest, hoef je 's avonds niet meer naar de andere kant van de stad voor dat leuke restaurant. Deze hotels in Amsterdam hebben ook een leuk (en lekker!) restaurant. Blijf je niet slapen? Ook dan ben je van harte welkom in deze restaurants.

Pulitzer Amsterdam - Jansz

Restaurant Jansz is het restaurant van hotel Pulitzer Amsterdam. Een chique ingericht restaurant met een menukaart vol klassiekers als oesters, burrata, kreeft en steak met friet. Ook open voor koffie, lunch of een borrel.

Reestraat 8, 1016 DN Amsterdam

janszamsterdam.com

INNSiDE by Meliá Amsterdam - Cielo

Afgelopen zomer opende hotel INNSiDE by Meliá in het voormalig Akzo Nobel kantoor­ op de Zuidas in Amsterdam. Wanneer je daar logeert, hoef je de deur eigenlijk niet uit, want het hotel heeft twee restaurants om uit te kiezen. La Tierra op de begane grond en Cielo op de 19e verdieping. De skybar Cielo is een fantastische plek voor een drankje, maar er staan ook genoeg lekkere tapas op de kaart voor het diner.

Eduard van Beinumstraat 40, 1077 XZ Amsterdam

cieloamsterdam.com

Hotel Jakarta - Café Jakarta

Je waant je aan de andere kant van de wereld bij Hotel Jakarta in Amsterdam. Bij Café Jakarta op de begane grond eet je traditionele Indonesische gerechten met uitzicht over het IJ en de waanzinnige tropische binnentuin. Toe aan een drankje? In de skybar op de achtste etage worden de lekkerste cocktails en Aziatische hapjes geserveerd.

Javakade 766, 1019 SH Amsterdam

hoteljakarta.amsterdam

The Hoxton - Lotti's

Lotti’s Bar & Grill in The Hoxton Amsterdam is een gezellig restaurant waar je terecht kunt voor een kopje koffie, gezellige brunch of een diner. Maar ook voor een lekkere cocktail kun je hier terecht. De relaxte sfeer en stijlvolle inrichting maken dit een heerlijke plek om even bij te komen.

Herengracht 255, 1016 BJ Amsterdam

thehoxton.com/amsterdam/lottis-restaurant

Morgan & Mees

Boutique hotel en restaurant Morgan & Mees bevindt zich in een monumentaal pand in Amsterdam-West. Je kunt hier de hele dag voor terecht voor lunch, diner en borrel. Op de dinerkaart vind je veel Franse klassiekers als oesters, steak tartare en verschillende andere vis- en vleesgerechten.

Tweede Hugo de Grootstraat 2-6, 1052 LC Amsterdam

morganandmees.com

Boat & Co - Vessel

Hotel Boat & Co opende eind 2019 zijn deuren in de Amsterdamse Houthavens. Het hotel aan het IJ heeft ook een eigen restaurant: Vessel. Zoals ze zelf heel mooi zeggen: een café restaurant waar iedereen voor elke gelegenheid welkom is. “Vessel is als thuiskomen. In de zomer op het terras aan het water – met prachtig uitzicht over het IJ – of in de winter bij de openhaard, het hele jaar door is Vessel een fijne plek om je tijd door te brengen. Op onze menukaart vind je de lekkerste gerechten, gezond of juist katerproof, en altijd met liefde gemaakt.”

Revaleiland 500, 1014 ZG Amsterdam

vesselamsterdam.nl

