6x dingen die je beter niet doet met je wasmachine

1. Korte wasjes draaien

Aan-uit-aan-uit. Klinkt als iets waar níémand blij van wordt, en dat geldt ook voor je wasmachine. Te vaak korte wasjes draaien zorgt ervoor dat ‘ie al een stuk eerder met pensioen wil.

2. Volproppen

Het lijkt zo lekker voordelig: je was opsparen, zodat je maar één wasje hoeft te draaien. Dat is niet helemaal zonder risico’s. Als je vaak nét iets te veel kleding tegelijk wast, slijt je wasmachine een stuk sneller.

3. Koude bijkeuken

De ene bijkeuken is de andere niet, dus je hoeft je niet meteen zorgen te maken als jouw wasmachine nu uitgerekend dáár staat. Wanneer je merkt dat je bijkeuken een beetje vorstgevoelig is, kan je misschien toch eens een ander plekje voor ‘m zoeken. In een vorstgevoelige ruimte gaan de leidingen namelijk een stuk sneller kapot.

4. Muntjes en sleutels

Je zal ze er waarschijnlijk nooit expres in laten zitten, maar een keertje extra controleren kan geen kwaad: van muntjes, sleutels en pennen wordt je wasmachine echt niet gelukkig.

5. Te veel wasmiddel

Of je nu beter vloeibaar wasmiddel of waspoeder kunt gebruiken? Daarover is de laatste strijd nog niet gestreden. Wat wel als een paal boven water staat, is dat te veel wasmiddel funest is. Je wasmachine krijgt een nare geur - richt je bedankje maar aan de vetluis, en krijgt door al dat sop ook nog eens een seintje dat ‘ie extra moet gaan spoelen. En hoe harder je wasmachine werkt, des te eerder ‘ie over de huizen is.

6. Hoge temperaturen

Af en toe een hete was kan helemaal geen kwaad. Sterker nog, wanneer je die vetluis eenmaal hebt binnengehaald, kunnen de hoge temperaturen de boel nog redden. Tegelijk moet je er ook mee uitkijken, want hoge temperaturen kunnen voor flinke kalkaanslag zorgen. En daar wordt je wasmachine natuurlijk niet beter van.

Bron: Radar, Consumentenbond