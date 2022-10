7x de leukste activiteiten voor kinderen in de herfstvakantie

Kaplaarzen aan en gaan met die banaan, want er is genoeg leuks te doen tijdens de herfstvakantie.

Geen tijd voor verveling

Voor jong en oud is er veel te beleven. De kans op: “Mám, ik verveel me!” is dankzij de volgende activiteiten en uitjes een stuk kleiner.

1. Wildwandeling in Zandvoort

Op naar Zandvoort, want daar wordt naar vechtende en burlende herten gezocht tijdens een speciale wildwandeling. Oktober staat in het teken van de bronsttijd voor herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en tijdens deze wandeling kun je het imposante gebeuren met eigen ogen en oren aanschouwen. Met een gids ga je van de paden af, dus trek allemaal goede schoenen aan. De wandeling kost € 12,50. Je kunt mee op zondag 23 en woensdag 26 oktober.

Meer informatie: zie website

2. Naar de bioscoop

Het herfstweer vraagt om een dagje naar de bioscoop. Het Cinekid Festival gaat 15 oktober van start en er staan onder andere weer toffe films op het programma, zoals Knor + Koning Worst (5+), Totem (6+) en Nachtwoud (10+).

Meer informatie: zie website

3. Museumnacht Kids

Tijdens Museumnacht Kids gaan ’s avonds na sluitingstijd geselecteerde musea open voor gezinnen met kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Er staat van alles op het programma: speurtochten, workshops en rondleidingen. Hier vermaken jullie je dus wel. Én kids blij, want laat opblijven. Museumnacht Kids vindt plaats op zaterdag 15 oktober in Utrecht.

Meer informatie: zie website

4. Kastanjes rapen in het bos

Het kastanjeseizoen is aangebroken, dus des te meer reden om weer eens een blos op je gezicht te kweken tijdens een boswandeling in de frisse herfstlucht. De beste kastanjeroutes vind je onder andere in de Kaapse Bossen (Doorn), het Hartensepad (Renkum) en Horsterwold (Zeewolde). Neem je de hond mee? Pas dan op dat-ie de kastanjes niet opeet.

5. De keuken in om te bakken

Is een vakantie wel compleet als je niet de keuken induikt om te bakken met de kinderen? Precies. Voor wie er ook deze herfstvakantie weer van wil smullen, heeft Libelle een paar heerlijke recepten op een rij gezet.

6. Appels plukken

De herfst is toch wel het seizoen van de appels en de peren, dus hup, de boomgaard in. Het einde van het plukseizoen nadert, maar bij de Olmenhorst in Lisserbroek en bij zorgboerderij De Buytenhof in Rhoon kun je bijvoorbeeld nog terecht. In de herfstvakantie organiseren sommige boomgaarden ook nog eens leuke activiteiten, zoals een herfstmarkt of pony stappen.

7. Naar de binnenspeeltuin

Mocht de regen echt met bakken uit de hemel komen, dan kun je altijd nog een gezellige binnenspeeltuin opzoeken. Zijn de bekende ketens jou iets te druk en eh... luidruchtig? Berkenhof Tropical Zoo in het Zeeuwse Kwadendamme is een tropische mini-jungle met een overdekte kinderspeeltuin. En mocht het weer toch opknappen, dan kunnen de kinderen nog ravotten in het buitenspeelbos.

Meer informatie: zie website