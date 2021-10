7x zo verleng je de levensduur van je panty

In de vriezer

Nieuwe panty gekocht? Spoel deze dan eerst met koel water. Knijp het water eruit, stop de panty in een plastic zak en leg deze een nacht in de vriezer. Wanneer je het zakje een dag later uit de vriezer haalt en de panty laat ontdooien, zullen er minder snel ladders in komen.

Met beleid

Aantrekken doe je met beleid. Rol de panty helemaal op tot je alleen nog het voetje overhoudt. Stop je voet er voorzichtig in (pas op met scherpe nagelrandjes!) en stroop de panty heel voorzichtig over je benen omhoog. Zo hoeft je voet niet eerst de hele panty door en trek je er met je nagels geen ladder in.

Goede kwaliteit

Kies een panty met lycra. Hoe meer lycra er in een panty zit, hoe beter de pasvorm en hoe minder je eraan hoeft te trekken. In een steunpanty wordt vaak veel lycra gebruikt.

Versterkte voet

Steekt je grote teen door je panty? Dan is het slim om een panty met een versterkte voet te kopen. Deze panty's hebben een steviger sokje waardoor hij niet zo snel stuk gaat.

Grotere maat

Een panty die klein is wordt flink uitgerekt en staat heel strak. Niet gek dus dat deze eerder kapot gaat. Wanneer je lang bent of rondingen hebt, is het daarom slim een maat groter te kopen.

Voorzichtig wassen

Als je panty een hele dag heeft overleefd, is het een keeper. Maar hij moet dan nog wel even worden gewassen. Een handwas is het veiligst. Als je hem toch in de wasmachine wil doen, stop hem dan in elk geval in een waszak. Zo voorkom je dat de panty alsnog opengehaald wordt door bijvoorbeeld ritsen of knopen van andere kledingstukken.

Haarlak of nagellak

Zit er toch een gaatje of het begin van een ladder in je panty, dan werkt een beetje blanke nagellak goed om ervoor te zorgen dat het niet groter wordt. Je kunt je panty ook inspuiten met haarlak. Dit zal ervoor zorgen dat de stof aan elkaar blijft zitten.