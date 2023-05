8 heel goede redenen om afvalvrij te gaan leven

Verpakkingen meenemen, boodschappen doen op de markt en vooral minder kopen. Zo hebben we zelf invloed op die enorme afvalberg. 8 goede redenen om zero waste te gaan.

Maartje Fleur Getty Images/EyeEm

In 2050 moet Europa circulair zijn

Een duurzame en circulaire economie, waarbij grondstoffen opnieuw worden gebruikt en er geen afval meer is. Dat is het doel van de EU. In 2021 werd 8,8 miljard kilo huishoudelijk afval ingezameld door Nederlandse gemeenten, dat is ongeveer 506 kilo per inwoner. Op dit moment blijft er van de 506 kilo afval per jaar 180 kilo restafval over en dat wordt verbrand. Ook ons gebruik van grondstoffen neemt niet af. Over de grenzen veroorzaken we steeds meer broeikasgassen, omdat onze producten daar worden gemaakt. We gebruiken meer plastic wegwerpverpakkingen en onze meubels en kledingstukken danken we steeds sneller af.

Plastic vergaat niet

In 2017 produceerde de wereld bijna 350 miljoen ton plastic. Ongeveer de helft werd in de afgelopen dertien jaar geproduceerd. Als de huidige trend doorgaat, is er rond 2050 sprake van circa twaalf miljard ton plastic op stortplaatsen en in het milieu.

In Nederland hergebruiken we 31 procent van het verzamelde plastic. 18 procent daarvan wordt als veredelde vulstof gebruikt, bijvoorbeeld in bermpaaltjes en parkbanken. Slechts 13 procent van ingezameld plastic afval krijgt een nieuw leven in hoogwaardige producten. 67 procent wordt verbrand, circa 1 procent belandt op de stort en zo’n 1 procent komt in de natuur terecht.

Plastic bevindt zich inmiddels in het water, in de lucht en in ons lichaam

Iedereen consumeert ongeveer een creditcard aan plastic per week, in de vorm van microplastics. Deze minuscule deeltjes zijn afkomstig van bijvoorbeeld zwerfafval of van slijtage van autobanden. Microplastics komen vrij als synthetische kleding wordt gewassen of uitgeklopt en ze worden toegevoegd aan make-up en verzorgingsproducten. Het is pas sinds kort bekend dat microplastics diep in ons lichaam kunnen doordringen. Over de gezondheidsrisico’s van microplastics is nog veel onduidelijk, maar steeds meer onderzoeken wijzen op potentieel gevaar. Plastic bevat namelijk vaak schadelijke stoffen. Denk aan weekmakers, vlamvertragers of stabilisators die hormoonverstorende eigenschappen hebben. Ook kunnen er effecten zijn op het immuunsysteem. Check met de app Beat the micro bead welke verzorgingsproducten microplastics bevatten.

We gooien te veel eten weg

Zo’n 9 procent van ons eten verdwijnt jaarlijks in de afvalbak, dat is ruim 34 kilo voedsel per persoon per jaar. Alle huishoudens samen verspillen daarmee in Nederland 590 miljoen kilo goed voedsel. Daardoor gaan ook alle energie en grondstoffen verloren die nodig waren om die etenswaren te telen, vervoeren, koelen en eventueel te bewerken en verpakken.

We gooien te veel kleding weg

Elk jaar gooien we in Nederland meer dan 300 miljoen kilo aan textiel weg: handdoeken, lakens, maar vooral héél veel kleren. Tussen 2000 en 2014 zijn we maar liefst 60 procent meer kleding gaan kopen. Een derde van onze kleding dragen we niet. De rest dragen we gemiddeld niet vaker dan zeven keer. Kleding die spotgoedkoop is, valt na een paar keer wassen uit elkaar en gooien we weg. Dat is een enorme verspilling van grondstoffen. De mode-industrie neemt 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening. Dat is meer dan de wereldwijde uitstoot van de lucht- en scheepvaart samen.

In sommige Ekoplaza’s en grote Albert Heijns kun je terecht voor bulkproducten – producten zonder verpakking. Kleinere winkels hebben vaak een sticker van ZeroWaste Nederland met de tekst: ‘Neem gerust je eigen verpakking mee’.



♻ hetzerowasteproject.nl Slimme afvalvrije oplossingen en een lijst van winkels die bulkwaar verkopen.

♻ potjesendeksels.nl Een SRV-wagen waar je verpakkingsvrij boodschappen kunt doen in de omgeving van Rotterdam.

♻ loosutrecht.nl Verpakkingsvrij boodschappen doen bij een enorme bakfiets in Utrecht.

♻ levenzonderafval.com Allerlei handige producten voor in en om het huis om afvalvrij te kunnen leven.

♻ pieter-pot.nl Online supermarkt die met statiegeldverpakkingen werkt.

We gebruiken te veel verpakkingen

De hoeveelheid verpakkingsafval per EU-burger bedraagt circa 180 kilo per jaar en is stijgende. 40 procent van het plastic en de helft van al het papier dat in Europa wordt gebruikt, is bestemd voor verpakking. Verpakkingsmateriaal is nu goed voor 36 procent van het afval. Als er niets verandert, groeit die afvalberg gestaag door, zeker nu mensen steeds meer online kopen.

Spullen die stuk zijn, kun je ook (laten) repareren

Van telefoon tot theepot, spullen zijn verantwoordelijk voor meer dan 30 procent van de totale milieu-impact van een huishouden. De consumptiemaatschappij stimuleert ons om steeds nieuwe spullen te kopen. Als iets kapot is, kopen we iets nieuws. Maar veel producten kunnen gerepareerd worden, bijvoorbeeld bij een Repair Café (repaircafe.org).

We moeten beter afval scheiden

➮ Gft

Ruim een derde van het gft-afval eindigt bij het restafval. Zonde, omdat gft een waardevolle grondstof is. Daarnaast vervuilt het restafval. Als restafval droog is, kunnen er nog veel goede grondstoffen uit worden gehaald. Die scheiding wordt lastiger als overal gft aan kleeft. Gooi daarom ook voedsel-resten bij het gft.

➮ Textiel

Slechts 45 procent van het textiel wordt gescheiden ingeleverd, in de textielbakken van de gemeente of van goede doelen. De rest gaat bij het restafval en belandt in de verbrandingsoven. Het is belangrijk om alle textiel te recyclen. Niet alleen die jas die nog draagbaar is, ook die oude onderbroek en dat kapotte T-shirt. Al het gescheiden ingezamelde textiel wordt gesorteerd. Wat nog draagbaar is, kan opnieuw worden verkocht. Kleding die niet bruikbaar is, wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de vulling van autostoelen. In de toekomst moeten gerecyclede vezels ook meer in nieuwe kleding terechtkomen.

➮ Papier

In 2019 leverden we 91 procent van het oud papier en karton gescheiden in. Papier-recycling zou nog beter kunnen als er minder vervuiling bij zit. Zo kunnen vuile zakdoekjes en vette pizza-dozen niet in de papierbak, net als kattenbakkorrels, luiers, chipszakken en etensresten. Drinkpakken kunnen ook niet bij het papier, omdat die een plastic binnenlaag hebben en vaak ook aluminium bevatten.

➮ Plastic

Plastic verpakkingen moeten leeg zijn, maar schoon is niet nodig. Afwassen of omspoelen hoeft dus niet. Plasticfolie met een laagje metaal, zoals chipszakken of koffiepakken, mogen niet bij het plastic. Yoghurt- en slagroombekers mogen er wel bij, maar haal het aluminium deksel eraf en doe dit er los bij. Plastic dat geen verpakking is, hoort niet bij het plastic afval. Denk aan speelgoed, plastic borden, tuinstoelen. Kleine dingen kunnen bij het restafval, grote dingen (zoals tuinstoelen en groot speelgoed) kun je inleveren bij de milieustraat.

➮ Glas

De glasbak is alleen bedoeld voor verpakkingsglas (flessen en potten), niet voor drinkglazen, vazen en spiegels. Niet-verpakkingsglas kun je niet met verpakkingsglas samensmelten, omdat het een andere samenstelling heeft. Zo bevat kristalglas lood en heeft een ovenschaal een hoger smeltpunt, waardoor het niet samengesmolten kan worden met glas van een wijnfles.