9 Poolse katten dood door vogelgriep: moeten kattenbaasjes zich zorgen maken?

En zo ja, hoe voorkom je dat jouw kat ziek wordt?

De vogelgriep in het kort

Wat is de vogelgriep?

Vogelgriep is een virusziekte en is gevaarlijk voor veel verschillende vogelsoorten. Bijvoorbeeld voor pluimvee, zoals kippen, kalkoenen en eenden.

Besmettingen in Nederland

Deze vorm van griep komt al langere tijd voor in Nederland. Er zijn regelmatig uitbraken op pluimveebedrijven, maar ook onder de wilde vogelsoorten (eenden, duiven, zwanen) zijn er soms besmettingen. Pluimvee en vogels worden na een besmetting ziek en sterven vaak binnen enkele uren tot drie dagen.

Vogelgriep bij katten

Meer risico voor katten dan honden

Het is geen nieuws dat (zoog)dieren besmet kunnen raken met de vogelgriep, het komt alleen minder vaak voor dan bij vogels. Toch lopen katten wel extra risico op besmetting. Zij kunnen zieke vogels vangen en opeten.

Nederland telt ongeveer 2,9 miljoen huiskatten. Moeten we ons zorgen maken? Nee, maar extra alert zijn en voorzorgsmaatregelen treffen is nooit verkeerd.

Advies voor kattenbaasjes

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert kattenbaasjes dan ook om hun huisdier uit de buurt te houden van plekken waar (vaak) dode (water)vogels liggen. Dat is wat lastiger als je katten vrij rondlopen, maar wellicht is het verstandig om ze dan wat meer binnen te houden.

De vogelgriep gaat vooral rond bij de kokmeeuw, een veelvoorkomende meeuwsoort die in de kustgebieden en steden met grachten en sloten te vinden is. Deze beesten zijn erg interessant voor katten, dus check de kaart van NVWA om te kijken wat de risicogebieden voor vogelgriep in Nederland zijn.

Symptomen van katten met vogelgriep

Herken je bij je kat één of meerdere onderstaande klachten? Ga dan even langs de dierenarts.

Koorts

Hijgen

Problemen met ademen

Benauwdheid

Sloomheid

Oogontsteking

Loopneus

Rode ogen

Slijmerige afscheiding uit de neus en/of ogen

Trillen

Wankel lopen

Vogelgriep bij mensen

Kunnen mensen vogelgriep krijgen?

En hoe zit het met mensen? Ja, ook mensen kunnen vogelgriep krijgen. Het is namelijk een zoönose, oftewel een ziekte die kan overgaan van dier op mens. Toch is die kans zeer klein. Mocht het toch gebeuren, dan zijn de symptomen volgens het RIVM meestal afwezig of mild. De klachten komen redelijk overeen met de symptomen die katten ervaren, namelijk: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Sommigen krijgen ook oogontsteking.

Is je kat een beetje ziekjes en twijfel je of het de vogelgriep is? Neem dan afstand en probeer direct contact zoveel mogelijk te vermijden. Het is sowieso altijd goed om na contact met dieren en in het algemeen je handen te wassen. Neem het zekere voor het onzekere.

Wat te doen bij een dode vogel in je tuin?

Pas op voor dode vogels

Zie je dode vogels in de natuur, raak deze dan niet aan. Maak in plaats daarvan een melding bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Heeft je kat er eentje gevangen en ligt er nu een dode vogel in je tuin of op je balkon? Ook dan kun je een melding maken bij het DWHC.

Stappenplan

Volg vervolgens de volgende stappen:

Gebruik plastic wegwerphandschoenen of bijvoorbeeld een plastic zak om de vogel op te tillen en weg te gooien. Stop de vogel in een afgesloten zak. Gooi de zak in de afvalcontainer. Gooi ook de gelijk de handschoenen weg na gebruik en raak ze niet met blote handen aan.

Bron: Dierenbescherming, NVWA, RIVM, RTL Nieuws