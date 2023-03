9 tekenen dat je hond stapelgek op je is

1. Ze snuffelen aan je

Honden verkennen hun omgeving door te ruiken. Wanneer een hond aan je snuffelt, dan betekent dit waarschijnlijk dat hij of zij blij is om je te zien. Aangezien je geur uniek is, ruiken ze aan je om er zeker van te zijn dat jij het bent. Uit een onderzoek van de Emory Universiteit blijkt dat wanneer honden een bekende geur ruiken, het deel van hun brein wordt geactiveerd dat in het teken staat van beloningen en plezier. Wanneer ze dus ruiken dat jij het bent, worden ze daar instant happy van.

2. Ze begroeten je bij de deur

Dit is waarschijnlijk een inkoppertje, maar toch mag deze niet ontbreken in dit lijstje. Wanneer een hond je bij de deur begroet (al dan niet blaffend), dan is dit een duidelijk teken dat-ie zich verbonden met je voelt. Je kunt het een beetje vergelijken met mensengedrag: als jij iemand graag wilt zien en je hoort dat deze persoon voor de deur staat, dan haast je je waarschijnlijk ook in die richting.

3. Ze slapen naast je

Zelfs in hun slaap zijn honden bezig met zichzelf te verdedigen tegen eventuele ‘vijanden’. In het wild slapen honden in een verdedigende positie: met hun neus vooruit (zodat ze gekke dingen kunnen ruiken) en een roedel naast zich, die allemaal met hun rug naar elkaar slaapt. Slapen staat gelijk aan kwetsbaarheid. Als een hond er dus voor kiest om naast je te gaan slapen, dan weet je zeker dat-ie je vertrouwt. Je maakt dan voor je hond deel uit van de roedel.

4. Ze geven je cadeautjes

Waar katten hun baasjes graag verrassen met dode vogels en muizen, doen honden dit het liefst met hun speeltjes. Door met hun speeltje naar je toe te rennen, vragen ze om je aandacht. Ze willen met je spelen. Zie het een beetje als een kind dat zijn favoriete speelgoed met je deelt: daarvoor moet hij of zij je wel eerst leuk vinden.

5. Ze volgen je overal

Volgens The Kennel Club in het Verenigd Koninkrijk is het veelzeggend als een hond je volgt. “Het is een teken dat ze je vertrouwen en van je houden en dat je ze een veilig gevoel geeft.” Honden zijn zeer sociale dieren en houden er dus van om in het gezelschap van anderen te zijn. Als een hond je dus standaard achterna loopt, dan weet je zeker dat-ie je gezelschap waardeert.

6. Ze negeren je

Als iemand je in het dagelijks leven negeert, dan is dat meestal geen goed teken. Bij honden is dit juist positief: het laat namelijk zien dat ze zich op hun gemak bij je voelen en zich verbonden met je voelen. Honden die angstig zijn en je niet vertrouwen, zullen je angstvallig in de gaten houden. Als je hond dus lekker zijn eigen gangetje gaat, dan weet je dat het wel snor zit.

7. Ze maken oogcontact met je

Net als katten maken honden direct en lang oogcontact met je als ze zich veilig bij je voelen. Als een hond je dus diep in de ogen kijkt en regelmatig je blik probeert te vangen, dan weet je dat-ie dit doet omdat-ie graag bij je is en zich verbonden met je voelt.

8. Ze veren op als ze je naam horen

Honden luisteren naar hun eigen naam, maar ook naar die van jou. Als je ziet dat de oren van je hond omhoog komen of dat-ie zijn kop scheef houdt bij het horen van je naam, dan betekent dit dat-ie zich zo verbonden met je voelt dat-ie overal bij wil zijn waarbij jij ook betrokken bent.

9. Ze blijven bij je in de buurt

Honden zijn van nature ‘hoeders’, wat betekent dat ze in georganiseerde groepen proberen te leven. Als je merkt dat je hond vaak bij je in de buurt loopt en je in de gaten houdt, dan kan dit een teken zijn van affectie. Je hond wil waarschijnlijk dat je niet de weg kwijtraakt en dat je bij ’m in de buurt blijft.

