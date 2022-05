Aafke Vos (44): “Ik verdien deze aandacht zeggen mijn moeder en vriendin”

Aafke Vos

• 44 jaar

• zzp’er schilderwerkzaamheden

• weduwe

• twee dochters (16 en 14 jaar)

• lengte: 1.70 m.

• kledingmaat: 36

“Ik sta niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Misschien juist daarom vonden mijn moeder en vriendin Wilma dat het tijd is om weer eens aandacht aan mezelf te besteden en gaven ze mij op voor deze rubriek. Ik heb fijn haar en zou graag meer volume willen zonder dat er al te veel van de lengte af hoeft. Na het wassen gebruik ik altijd een haarmasker tegen het pluizen en als het droog is zoutspray voor een nonchalant, lekker stug kapsel.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Aafke “Aafkes haar zou zeker korter mogen, maar niet te kort. Ik kies voor een bob waarvan ik de voorkant langer laat. Zo kan ze nog een staart maken – handig voor haar werk. Als ze meer tijd wil nemen, kan ze het ook mooi glad föhnen óf met een krultang wat slag in ’t haar aanbrengen. Kijk eens hoe mooi Aafkes groene ogen uitkomen bij de haar nieuwe haarkleur! Tegen droog haar en pluis adviseer ik de Nutritive-lijn van Kérastase. Blow Dry Care is zo’n fijn product dat prima bescherming biedt tegen de hitte van de föhn.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Aafke “Aafke is een beetje zoekende naar haar eigen stijl; ze draagt meestal een skinny jeans met een vestje of shirt. Ze houdt van sportief, maar wil zich ook wel wat vrouwelijker en kleurrijker kleden. De jumpsuit is vrouwelijk door de kleur en het materiaal, sportief door het model en de sneakers eronder. Maar laarsjes, loafers of pumps zouden er ook mooi bij staan. Aafke weet niet zo goed hoe ze prints kan dragen. Mijn tip: begin met één item en houd de rest rustig. Kies bijvoorbeeld één kleur uit de print en stem hier de rest van de outfit op af.”

Jumpsuit € 59,99 (Only), sneakers € 89,95 (Mexx). Jurk € 109,95 (King Louie), schoenen met blokhak € 129,90 (Unisa). Top € 159,- en broek met print € 155,- (Nothsy), slippers € 59,95 (Tamaris).

Een week later

“Ik moet nog steeds wennen aan mijn nieuwe uiterlijk. Vooral aan de haarkleur, die vind ik best donker. Doordat mijn haar korter is, lijkt het voller en staat het een stuk vlotter. Daar ben ik wel echt heel tevreden over. Net als met de tip om met de krultang wat slag in mijn haar te maken, dan valt het meteen een stuk speelser!”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Belinda Coster en visagie Lois van de Wal. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA. | Fotografie: Jeannette Huisman. | Tekst: Els Meyer