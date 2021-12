Verguisd, bespot, verbannen maar stiekem een guilty pleasure van velen: gourmetten. Gelukkig mag het weer, nu delen hip is en ‘shared dining’ het modewoord in de horeca. Niet dat we ons laten tegenhouden door wat anderen dicteren. Gourmetten is bij Libelle nooit uit geweest. Een avond lang tafelen met familie en kindjes die hun eigen omeletje mogen maken, what’s not to love?

Nou, de afwas. Dat is het enige minpuntje. Een gourmetstel zit vol met dingen die niet in de vaatwasser mogen. Met deze tips is het klusje alsnog zo geklaard.

1. Stel het niet uit

Een open deur zou je denken, maar je zult niet de laatste zijn die de afwas laat staan tot de volgende ochtend. Aangekoekte, aangebrande etensresten verwijder je een stuk makkelijker als het niet een dag heeft kunnen vastbijten in de pan. Stuur direct na het diner een afwasteam naar de keuken.

2. Verwijder vooraf restjes

Voordat je de grillplaat in een bak fris sop onderdompelt, is het handig om eerst de vet- en etensresten met keukenpapier te verwijderen. Niet te zuinig zijn, maar gebruik die keukenrol waar hij voor is bedoeld. Dat houdt het sop schoner (en dus effectiever) en voorkomt dat je gootsteen verstopt.

3. Eerst de grillplaat

Val alsjeblieft die grillplaat niet meteen aan met een schuurspons. De kans dat je de anti-aanbaklaag eraf boent, is vrij groot. De plaat kun je het best een nachtje laten weken in water met een flinke scheut afwasmiddel én ammoniak. Zelfs ingebrande vlekken boen je er de volgende ochtend met warm water en een zachte borstel vanaf.

Extra tip: als je de plaat ’s nachts buiten laat weken of in een gesloten zak doet, heb je ook minder last van etensgeuren de volgende ochtend.

4. Pannetjes poetsen

Van de meeste merken mogen de gourmetpannetjes in de vaatwasser, maar net als bij goeie messen is het beter om ze met de hand af te wassen. Gebruik altijd een zachte borstel zodat je de beschermlaag zo min mogelijk aantast.

5. Gourmetstel schoonmaken

Als laatste is het gourmetstel zelf (het gedeelte waar het verwarmingselement aan vastzit) aan de beurt. Met een vochtige doek en wat glassex of afwasmiddel maak je deze heel simpel schoon. Het verwarmingselement zelf hoef je niet schoon te maken.

Bron: Radar