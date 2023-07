Afvalrace: zóveel calorieën sport je er vanaf per standje

Een potje rollebollen, vrijen, seksen, flikflooien, you name it, staat volgens personal trainer en Slim Living-eigenaar Bas van Beest gelijk aan een flinke work-out. Hij steekt van wal: “Het pittigste standje is de cowgirl, in een halfuur kun je al tot 400 kcal verbranden. Even ter vergelijking: hiervoor mag je 45 minuten op de hometrainer zitten.” Bij de cowgirl zit je gehurkt of geknield op de penis of de strap-on van je partner die op zijn of haar rug ligt, met de gezichten naar elkaar toe. De cowgirl kan ook met het gezicht naar de voeten van de partner zitten: de reverse cowgirl.

Actiefste spieren

“Doen jullie het liever doggy style? Dan zit je al snel op 160 tot 250 kcal per halfuur. Natuurlijk geldt ook hier de regel: hoe actiever jij bent, hoe meer je verbrandt”, aldus Bas. “Staande standjes zijn ook erg goed om de verbrandingsmotor aan te jagen. De actiefste spieren tijdens de sex zijn je benen, billen en buik, dus zorg ervoor dat je deze goed aanspant.”

Spant de, eh, kroonluchter

De ‘Italiaanse kroonluchter’ is al helemaal een goede work-out volgens Bas. “Degene die penetreert gaat op de rug liggen met de benen naast elkaar, de partner gaat op de rug bovenop hem liggen, om zich vervolgens op handen en voeten omhoog te duwen na penetratie. De onderste partner beweegt mee. Makkelijk? Nee. Effectief? Ja. De persoon bovenop verbrandt wel 456 kcal (!) per halfuur.”

Nog meer voordelen

Naast dat seks fijn is en je er blijkbaar behoorlijk wat calorietjes mee verbrandt, benoemt Bas ook nog een paar andere voordelen. Zo zou seks kalmerend werken en is het een perfecte tool tegen stress en depressie, krijg je een verhoogde staat van emotioneel bewustzijn (veroorzaakt door het liefdeshormoon oxytocine), is het een natuurlijke weerstand-booster en zorgt een goede vrijpartij voor een betere kwaliteit van slaap.

Vanavond je uurtje in de sportschool toch maar vervangen door een iets leukere activiteit?

Bron: Slim Living, EVDM Agency. Beeld: iStock