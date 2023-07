Aha! Dít betekenen de gekleurde vlaggen op het strand Beeld Getty Images

Aha! Dít betekenen de gekleurde vlaggen op het strand

Lig je lekker te bakken op het strand, gaat er ineens een rode vlag de lucht in. Of een oranje windzak. Dan is het wel goed om te weten wat dit betekent. Wij zochten het voor je uit.