Aha! Dít is waarom je hond je aanstaart tijdens het poepen

Als mens moeten we er niet aan dénken om oogcontact met iemand te maken terwijl we op de toiletbril zitten voor een nummertje twee. Honden hebben daar echter een stuk minder moeite mee. Ze blijven je zelfs aanstaren, terwijl ze hun best doen op een goede drol. Waar komt deze opmerkelijke actie vandaan?

Instinct

Dierenarts Kathryn Primm, die heel wat boeken schreef over het gedrag van dieren, legt het op haar blog iheartdogs uit. Volgens haar vinden de honden het simpelweg nodig, en heeft het puur met instinct te maken. Tijdens het poepen staan jullie even stil en wordt je hond blootgesteld aan eventueel ‘gevaar’. En jezelf op tijd verdedigen terwijl je gehurkt zit en niet oplet, is nou eenmaal knap lastig. Jij dient op dat moment als bewaker die de wacht houdt, waardoor de hond je niet uit het oog wil verliezen. Het beestje controleert de situatie dus door naar jou te kijken en zo te zien of alles nog oké is.

Terugtrekken

Maak je een onverwachte beweging of komt er plots een andere hond aan, dan is de kans groot dat je hond zijn of haar keutel terugtrekt en snel stopt met poepen. Dat heeft dus allemaal te maken met dat instinct: elke onverwachte move kan gevaar betekenen. Houd alles dus goed in de gaten tijdens jullie volgende wandeling, zodat je trouwe viervoeter rustig zijn behoefte kan doen.

Gek op je huisdier, maar iets minder dol op al die haren? Onze huishoudgoeroe Elsbeth vertelt hoe je honden- en kattenharen makkelijk uit je tapijt krijgt:

Bron: iheartdogs, Cosmopolitan