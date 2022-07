Aha! Dít is waarom jij altijd helemaal lek wordt gestoken door muggen

Ook al lig je de hele avond in dezelfde kamer, de een wordt makkelijker gestoken dan de ander. Waar komt dat toch door?

Verschillende fabels

Er zijn tientallen fabels die rondgaan over waarom je wel of niet wordt gestoken. Zo zou het te maken hebben je lichaamstemperatuur of dunne huid. Maar daar is niets van waar. Verder worden mensen met ‘zoet bloed’ niet sneller gebeten en komen muggen niet op licht af. Muggen kunnen namelijk bijna niets zien. En werkt een citronellakaars eigenlijk wel echt?

Muggen zijn dol op bepaalde geuren

Wat wél klopt, is dat muggen afkomen op bepaalde geuren. Jouw lichaamsgeur wordt deels bepaald door je genen, maar ook wat je dagelijks eet heeft impact op je geur. Zo heeft iedereen een uniek geurprofiel. En laat jouw eigen geur nu bepalen of muggen jou interessant vinden of niet.

Mensen met zweetvoeten opgelet

Voorbeelden van geuren waar muggen zich toe aangetrokken voelen zijn zweetvoeten. Maar daarnaast kan de geur die je uitstoot na sporten of na het drinken van bier aantrekkelijk zijn voor muggen (ja, echt!). Ook zwangere vrouwen moeten oppassen. Zij hebben een verhoogde aantrekkingskracht voor muggen door chemische verbindingen die vanwege een verhoogde stofwisseling wordt uitgestoten.

Koolstofdioxide

Volgens het Rode Kruis worden muggen vooral aangetrokken door de koolstofdioxide die wij uitademen. Naast vrouwen die zwanger zijn, zijn ook lange mensen of mensen met overgewicht hierdoor vaker de pineut. Zij stoten namelijk de meeste koolstofdioxide uit. Mocht je trouwens allergisch zijn voor muggenbulten, dan kun je dít het beste doen.

Bron: Radar