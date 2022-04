Aha! Dít is waarom paaseitjes altijd in aluminiumfolie worden verpakt

Heeft het naast het aangeven van de smaak nog een andere functie? En is er tegenwoordig niet een milieuvriendelijk alternatief?

Zwitserse uitvinding

De uitvinding van aluminiumfolie komt van de Zwitser Robert V Neher. In 1910 kwam in het stadje Schaffhausen meneer Neher op het idee om aluminium tussen rollen plat te maken, zodat er dunne folie ontstaat. Dit bleek een groot succes, want deze folie heeft uitstekende kwaliteiten om voeding te bewaren. Om voor extra stevigheid te zorgen, bestaat aluminiumfolie uit twee verschillende laagjes. Slechts een jaar later werd de folie al gebruikt door chocoladefabrikant Toblerone.

Smaak van de paaseitjes

De eitjes worden verpakt in aluminiumfolie om ze te beschermen tegen (zon)licht en temperatuurwisselingen. Krijgen ze geen kleurrijk jasje? Dan oxideert de chocolade en dat gaat ten koste van de smaak. De cacaoboter, het vet in de chocolade, verandert dan van structuur. Vooral witte chocolade paaseitjes verliezen door temperatuurverschillen hun smaak. Benieuwd hoe lang je chocolade paaseitjes kunt bewaren? Je leest het hier.

Slecht voor het milieu

Hartstikke handig dus, dat aluminiumfolie. Maar heel duurzaam is het niet. Het kost veel energie om te maken en kan (nog) niet gerecycled worden. Fabrikanten zijn dan ook nog altijd op zoek naar een goed alternatief.

