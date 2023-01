Aha! Hierdoor voelt de maand januari altijd eindeloos lang aan (en dít doe je ertegen)

Januari is voor veel mensen een maand die overgeslagen mag worden. Weinig zon, koud weer, lange, donkere dagen en de weken na een gezellig drukke maand vormen samen het perfecte recept voor een dipje.

Deprimaandag in januari

De meest deprimerende dag van het jaar, blue monday, valt niet voor niets in de maand januari. Dit jaar is maandag 16 januari volgens Britse psycholoog Cliff Arnall de dag waarop de meeste mensen zich somber voelen. Volgens hem komt dit door de combinatie van goede voornemens die alweer mislukt zijn, het begin van een nieuwe, donkere week en vakanties die ver weg lijken.

Interne klok

Hedderik van Rijn, professor neurowetenschappen, legt uit dat de manier waarop wij tijd aanvoelen, subjectief is. “Wanneer je veel nieuwe informatie moet verwerken, gaat je interne klok sneller tikken.” Januari is voor veel mensen een rustige maand, er valt voor je hersenen dus weinig te verwerken, waardoor de interne klok langzaam tikt. Na een maand die is gevuld met feest en gezelligheid, voelt januari maar wat saai aan. De leuke klusjes zoals de kerstboom opzetten, cadeautjes kopen of een kerstdiner voorbereiden zijn achter de rug en er valt weinig te beleven. Taken die je liever zou negeren, zoals de administratie en het gezonde leven weer oppakken, gluren om de hoek. Dit is niet bevorderend voor de interne klok, waardoor de maand eindeloos lang aanvoelt.

Skip de dip

Gewoontes veranderen

Als we niet lekker in ons vel zitten, verdwijnen we het liefst met een bult ongezond eten onder een dekentje op de bank. Hiervan wordt je humeur natuurlijk ook niet beter, dus hoog tijd om verandering aan te brengen in een aantal gewoontes. Makkelijker gezegd dan gedaan zul je denken, maar dat valt dus best wel mee. Wij hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

Rust, rust en nog eens rust. Januari is bij uitstek dé maand om je even terug te trekken. Geen ‘verplichte’ feestdagen of etentjes en geen dit-moet-nog-af-voor-31-december stress. Geniet van deze rust en doe dingen die je normaal uitstelt. Lees bijvoorbeeld een boek of begin met het uitzoeken van je kledingkast.

Probeer niet toe te geven aan het gevoel dat deze maand zo lang duurt. Wanneer je dit doet kijk je continu op die interne klok, waardoor het nóg langer lijkt te duren. De wijzers van de klok tikken voor je gevoel langzamer als je erop let, dus dat kun je het best vermijden.

Zorg voor een goed ritme. Ga elke dag op tijd je bed uit, zorg dat je genoeg beweging krijgt en haal een frisse neus. Zodra je lichaam een ritme heeft opgebouwd, gaan de dagen voor je gevoel een stuk sneller.

Januari is het begin van een nieuw jaar. Zie het als de eerste bladzijde van een nieuw notitieboekje. Wat spreek je met jezelf af? Wat gaat er dit jaar allemaal gebeuren? Voordat je het weet kijk je met een glimlach terug op dit jaar, waarvan je gaat zeggen dat het wéér veel te snel voorbij ging.

Ervaar jij veel stress? Hoewel we niet altijd meteen de oorzaak van de stress kunnen wegnemen, kunnen we wél dingen doen om rustiger te worden:

Bron: Issuekalender, Flair, Minimalist Dutchie