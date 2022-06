Aha! Zó lees je een haakpatroon

Allem. afk.

Een haakpatroon is vaak voorzien van tekst waarin gewoon beschreven staat wat je moet doen. Dat klinkt een stuk makkelijk dan opzoeken wat al die gekke tekens in het patroon zijn, maar blijkt toch lastiger dan je denkt. Zo’n tekst staat namelijk helemaal vol met afkortingen. Geen paniek, we zetten de meest voorkomende afkortingen voor je op een rijtje. En eigenlijk zijn ze allemaal best logisch.

s. = steek

t. = toer

l. = losse

hv. = halve vaste

v. = vaste

hst. = half stokje

st. = stokje

dst. = dubbel stokje

Niet alleen de steken worden afgekort in de tekst, maar ook een groot aantal handelingen wordt niet uitgeschreven.

aanh. = aanhechten

afh. = afhechten

gk. = goede kant (voorkant)

vk. = verkeerde kant (achterkant)

haaknld. = haaknaald

herh. = herhalen

inst. = insteken

ls. = lus

meerd. = meerderen

mind. = minderen

omsl./oms = omslaan

Al die tekens in een haakpatroon

Een echt haakpatroon staat zoals gezegd ook helemaal vol met gekke tekens en, jawel, patroontjes. Vaak staat aangegeven waar je eerste toer begint. Bij een rond patroon begin je in het midden. Als in het patroon niet duidelijk staat aangegeven waar je moet beginnen en wat je volgende stap is, kun je altijd nog in de tekst kijken.

Gelukkig staat in sommige haakpatronen een legenda waarin wordt verteld welke steken je nodig hebt, maar dat is lang niet altijd het geval. Met dit overzicht moet je al een heel eind komen.

De gouden tip voor het lezen van een haakpatroon

De gouden tip is eigenlijk de eerste stap. Je begint namelijk door eerst het hele haakpatroon al een keer door te lezen. Zo kun je zelf nog inschatten of het patroon echt bij jouw niveau past en kun je zien welke steken je nodig hebt. Zo kun je de steken die je niet kent opzoeken. Zo'n haakpatroon is al een stuk minder intimiderend als je die kennis alvast paraat hebt.

Bron: wolplein.nl