Aha, zóveel hoort een hond dus te slapen

Uren slaap

Waar de baasjes gemiddeld 7 tot 9 uur lang slapen, nemen de honden het ietsje ruimer: gemiddeld 12 tot 14 uur per etmaal. Je zou zeggen dat je viervoeter zo rond een uur of 12 dan toch echt wel uitgeslapen zou moeten zijn, maar ook dat werkt bij honden net iets anders. Waar wij over het algemeen in één stuk door slapen, verspreiden honden de 12 tot 14 uur uit over de hele 24 uur. Wanneer jij slaapt is je hond dus af en toe nog even in de weer, en die kwartiertjes worden overdag dan weer ingehaald.

Ouderdom

Wat de slaapjes van honden wél gemeen hebben met het slaappatroon van de mens: puppy's en oudere honden slapen het meest. Een puppy kan zelfs wel tot 20 uur per dag slapen. Er zijn baby's die dat in de eerste 3 maanden ook halen, al ligt het gemiddelde daar toch iets lager: 14 tot 17 uur, met enkele uitschieters naar de 20.

Grote en kleine honden

Over het algemeen slapen grotere honden veel meer dan kleine honden. Een Sint-Bernard slaapt dus al snel meer dan een Chihuahua, wat je vast niet zal verbazen. Daarnaast staan bepaalde hondenrassen nu eenmaal bekend als veelslapers. Bulldogs bijvoorbeeld, Beagles, Labradors, Golden Retrievers en Duitse Herders.

Toch te veel of weinig slaap...

Slaapt je hond de laatste tijd meer dan je gewend bent? Bij twijfel kan je altijd even langs gaan bij de dierenarts. Soms wordt het slaappatroon namelijk doorbroken door bepaalde aandoeningen, zoals diabetes of een te snel werkende schildklier. Je merkt dan dat je hond gedesoriënteerd is, of wat sneller op z’n teentjes getrapt. Zolang je nog geen lusteloze viervoeter hebt kun je gelukkig vanuit gaan dat veel slapen er nu eenmaal bij hoort. En we willen natuurlijk geen slapende honden wakker maken.

Bron: Hondenpassie en The Dog People.